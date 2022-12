Apple Music Sing offre une expérience analogue au karaoké sur votre téléphone

En outre, Apple Music obtiendra environ 50 listes de lecture compagnon dédiées pour inclure des duos, des refrains, et plus encore qui peuvent améliorer encore l’expérience Apple Music Sing.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats, a déclaré : « Nous savons déjà que nos utilisateurs du monde entier aiment suivre leurs chansons préférées, et nous avons donc voulu faire évoluer cette offre pour permettre un engagement encore plus grand autour de la musique par le chant. C’est vraiment très amusant, nos clients vont adorer ».

La fonction prend également en charge les voix réglables, ce qui vous permettra de chanter avec les voix d’origine ou de les modifier selon vos besoins. De plus, les voix de fond peuvent être jouées indépendamment des voix principales, ce qui vous permet de les suivre plus facilement.