Elon Musk affirme que Twitter va augmenter la longueur des tweets à 4 000 caractères

La précédente augmentation de la limite de caractères des tweets de Twitter, qui est passée de 140 à 280 caractères, paraîtra bien pittoresque lors de la prochaine mise à jour. Elon Musk a confirmé son intention d’augmenter radicalement le nombre de caractères pouvant figurer dans un seul tweet — et ce changement ne fait pas l’unanimité.

Twitter est un type de plateforme connu sous le nom de plateforme de microblogging, qui se concentre sur des messages très courts par rapport aux messages plus longs que l’on peut trouver sur des plateformes alternatives comme Facebook.

Ces messages courts obligent les utilisateurs à couper court aux bêtises qu’ils veulent partager et à se concentrer sur l’essentiel de leur sujet — même si la longueur reste prohibitive, ce qui explique pourquoi les fils de discussion sont devenus une caractéristique commune de la plateforme. La nécessité de ces fils de discussion — et des captures d’écran maladroites d’une application mobile de notes avec un message plus long — fera bientôt partie de l’histoire, à condition que Musk ne change pas d’avis sur l’augmentation de la limite de caractères.

L’abonnement Twitter Blue est revenu ce lundi 12 décembre, donnant aux utilisateurs la possibilité de payer pour un badge de vérification bleu, ainsi que d’autres avantages non disponibles pour les utilisateurs gratuits. Au milieu de tout cela, on a appris que Twitter allait augmenter la limite maximale de caractères des tweets de 280 à 4 000 caractères, ce qui est relativement astronomique, permettant ainsi d’écrire de longs messages.

Bien entendu, cela supprimera la nécessité d’avoir de longs fils de tweets, mais cela signifie également que la quantité de commentaires odieusement longs sur la plateforme pourrait monter en flèche.

Yes – Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Elon Musk a confirmé dans un simple tweet que Twitter prévoit effectivement d’augmenter la longueur des tweets, mais la nouvelle ne fait pas l’unanimité. Twitter est surtout connu pour sa capacité à trouver et à digérer rapidement des informations, et la possibilité de partager des tweets plus longs donnera aux utilisateurs la liberté de passer plus de temps à partager ces sentiments avec des mots inutiles.

Une problématique ?

Bien sûr, une grande question reste en suspens : la limite de 4 000 caractères sera-t-elle accessible à tous ou seulement aux utilisateurs qui paient 8 dollars par mois pour Blue ? Twitter n’a pas encore répondu.

Si le nombre de caractères passe effectivement à 4 000, ne vous attendez pas à ce que les tweets les plus longs soient affichés dans leur intégralité. Cela aurait l’air absurde, et impliquerait une quantité folle de défilement pour parcourir votre flux. Au contraire, il y aura probablement un bouton sur le tweet qui vous permettra de développer le message ou de l’ouvrir sur une nouvelle page.