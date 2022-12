Le SOS d’urgence par satellite de l’iPhone 14 s’étend à la France

Le mois dernier, Apple a annoncé la disponibilité du service Emergency SOS par satellite pour les utilisateurs de la série iPhone 14 aux États-Unis et au Canada. Le service SOS d’urgence par satellite est maintenant disponible pour les utilisateurs du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Irlande à partir d’aujourd’hui.

SOS d’urgence par satellite s’appuie sur les fonctionnalités existantes de l’iPhone, notamment SOS d’urgence, Medical ID, les contacts d’urgence et le partage de la localisation, en se connectant à un satellite pour communiquer des informations importantes aux services d’urgence, à la famille et aux amis. Cette solution qui change la donne met les clients en relation avec des centres de relais où travaillent des spécialistes de l’urgence formés par Apple, qui peuvent contacter les services d’urgence en leur nom pour solliciter leur aide.

Si un utilisateur n’est pas en mesure de contacter les services d’urgence en raison d’un manque de couverture cellulaire ou Wi-Fi, une interface facile à utiliser s’ouvre sur l’iPhone pour aider l’utilisateur via une liaison satellite. Apple a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour étudier les questions les plus courantes et les moyens de connaître les raisons les plus fréquentes d’appeler le 18 ou le 15.

Un court questionnaire semble aider l’utilisateur à répondre aux questions importantes en quelques tapotements. Ces informations sont envoyées aux répartiteurs dans le premier message, afin qu’ils puissent rapidement savoir où se trouve l’utilisateur. Le questionnaire et les messages de suivi sont transmis par satellite au personnel formé par Apple, qui peut appeler les secours. Les contacts d’urgence de l’utilisateur peuvent également être prévenus.

Apple affirme que même les signaux courts peuvent mettre quelques minutes à atteindre les satellites, car ils se déplacent rapidement et ont une bande passante minimale. Apple a produit des composants et des logiciels spécialisés pour permettre à l’iPhone 14 de se connecter aux bandes satellites sans avoir besoin d’une grande antenne. Un système de compression de message a été mis au point pour réduire de trois fois la taille des messages, ce qui rend l’expérience plus rapide.

En outre, la firme a ajouté que, par temps clair, les utilisateurs de SOS d’urgence par satellite peuvent envoyer et recevoir des messages en 15 secondes. Grâce à la démo intégrée, les utilisateurs d’iPhone peuvent tester la connectivité satellitaire en se connectant à un satellite réel à portée sans appeler les services d’urgence.

Les utilisateurs qui sont hors de portée cellulaire ou Wi-Fi peuvent utiliser Localiser pour transmettre leur position par satellite. Ouvrez l’onglet « Moi » de Localiser, faites glisser vers le haut jusqu’à Ma position par satellite, puis cliquez sur Envoyer ma position. La connexion satellite de l’iPhone 14 fonctionne avec les fonctions Crash Detection et Fall Detection.

Disponibilité

Dès aujourd’hui, SOS d’urgence par satellite et Localiser par satellite sont disponibles en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Le service est gratuit pendant deux ans, à compter de l’activation d’un nouvel iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.