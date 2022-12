Voici deux nouvelles caractéristiques de conception qui arrivent avec le OnePlus 11R

Étant donné que nous nous rapprochons de plus en plus de la sortie prévue du OnePlus 11, attendu au cours du premier trimestre de 2023, il est tout à fait naturel que nous commencions à en apprendre de plus en plus à son sujet.

Nous savons déjà à quoi pourrait ressembler son design, et grâce à une autre source, nous nous attendons à ce que le OnePlus 11 soit livré avec un chargeur 100W dans sa boîte.

Parler du prochain flagship de OnePlus est très bien, mais n’oublions pas où cette société a commencé — elle a été construite sur l’idée d’offrir une qualité et des performances de type flagship à un prix que plus de gens seraient en mesure de se permettre. Sur cette note, il est excitant d’apprendre que OnePlus prévoit d’apporter quelques nouvelles caractéristiques de conception au OnePlus 11R — qui devrait être annoncé en même temps que le OnePlus 11 — dont l’une sera certainement appréciée par les fans.

La fuite provient de MySmartPrice, et elle indique que nous verrons le fameux curseur d’alerte OnePlus revenir enfin sur les smartphones OnePlus moins chers !

Curseur d’alerte et Blaster IR

Depuis un certain temps maintenant, c’est une caractéristique de conception réservée uniquement aux modèles plus chers et haut de gamme de la société, tandis que des exemples tels que le OnePlus 10R et le OnePlus 10T n’en comportaient pas. Le curseur d’alerte était l’une des choses les plus emblématiques pour lesquelles OnePlus était connu à l’époque où la société commençait, alors il est agréable de le voir sur plus de ses smartphones abordables une fois de plus.

La deuxième caractéristique que la fuite prétend que OnePlus inclura à la nouvelle série R est un Blaster IR. Bien sûr, il s’agit d’une nouveauté beaucoup moins excitante, mais si vous en avez besoin sur votre smartphone pour contrôler d’autres appareils électroniques à la maison ou au bureau, vous pourriez avoir une bonne surprise. Fait amusant, ce serait la première fois que OnePlus inclut un Blaster IR sur l’un de ses smartphones.