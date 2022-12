by

by

Nothing pourrait lancer de nouveaux écouteurs haute résolution au CES sous la marque XO

Nothing pourrait lancer de nouveaux écouteurs haute résolution au CES sous la marque XO

Avec deux modèles à son actif — les Ear (1) et les Ear (Stick) — la marque Nothing de Carl Pei n’est pas étrangère aux écouteurs sans fil. Mais, l’entreprise londonienne pourrait préparer quelque chose d’un peu différent pour 2023. Il semblerait que Nothing soit en train de préparer son troisième modèle d’écouteurs sans fil, selon un tweet du développeur Kuba Wojciechowski rapporté par 91mobiles.

Wojciechowski affirme avoir trouvé des références dans le firmware de Nothing et a également réussi à dénicher ce qui serait des rendus du produit encore non annoncé.

Connus sous le nom de « Particles by XO », les écouteurs sans fil ont une forme unique, en forme de cacahuète, qui rappelle les LinkBuds de Sony.

Mais contrairement aux LinkBuds, les « Particles » utilisent un système traditionnel d’étanchéité du conduit auditif. Le rapport suggère qu’il s’agira d’écouteurs à réduction active du bruit, ce qui est cohérent avec le design à embout en silicone.

L’utilisation de la marque XO peut donner à certains des raisons de se demander s’il s’agit en fait d’un produit Nothing. Après tout, pourquoi se donner la peine de créer une toute nouvelle sous-marque alors que la marque mère Nothing n’a lancé que quelques produits jusqu’à présent ?

Et pourtant, l’une des rares spécifications qui ont accompagné la fuite fait penser qu’il s’agit d’une création légitime de Nothing. Selon 91mobiles, les Particles prendront en charge le codec Bluetooth LHDC. Le LHDC est un codec à faible latence, mais compatible avec la haute résolution, qui est remarquable pour son manque de support en dehors d’une petite poignée de smartphones et d’écouteurs.

Compatible LHDC

Le Nothing Phone (1), qui a été lancé plus tôt en 2022, vient de recevoir une mise à jour logicielle qui ajoute le support du LHDC. Et puisque le smartphone ne prend pas en charge l’aptX Adaptive de Qualcomm — l’un des autres principaux codecs haute résolution avec le LDAC de Sony — il est tout à fait logique que Nothing veuille offrir à ses utilisateurs un ensemble d’écouteurs qui fonctionnent avec le LHDC.

Dans combien de temps les mystérieux « Particles by XO » seront-ils disponibles au détail ? Pour l’instant, il semble que ce soit au début de l’année 2023, un délai qui correspond bien à un tweet récent mais vague de Pei qui disait « préparation pour un lancement aux États-Unis ».