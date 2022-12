L’iPad de 10e génération d’Apple échoue de manière catastrophique au test de durabilité

by

by

Au cas où vous auriez besoin d’une raison de plus pour rejeter le dernier iPad « normal » d’Apple et essayer plutôt d’économiser pour l’iPad Air de 5e génération, légèrement plus ancien, ou un iPad Pro dernier cri (qu’il s’agisse de l’édition 2022 ou 2021), votre destructeur préféré de gadgets est de retour, brisant absolument le tout nouveau 10,9 pouces sur vidéo avec peu ou pas d’effort.

Il n’y a vraiment pas à tergiverser sur ce qui pourrait s’avérer être un problème majeur pour les propriétaires d’iPad (2022) à long terme — il s’agit d’un appareil fondamentalement défectueux susceptible de se briser au-delà du point de non-réparation si vous avez l’habitude de mettre vos smartphones ou tablettes dans la poche arrière (littéralement) et que vous avez tendance à oublier parfois ce qu’il y a dedans.

La bonne nouvelle, c’est que le type d’abus auquel Zack Nelson, de JerryRigEverything, soumet régulièrement les protagonistes de ses vidéos n’est pas toujours associé à une utilisation « normale » au quotidien. En d’autres termes, il y a de grandes chances pour que votre iPad 10 « classique » se porte très bien si vous vous souvenez de ne pas vous asseoir dessus et que vous vous contentez de regarder des films, de naviguer, de jouer, de gribouiller et de faire tout ce que vous faites habituellement avec une tablette de cette taille.

D’un autre côté, il ne devrait pas être aussi facile de briser à mains nues un gadget de 600 euros et plus sorti en 2022, surtout lorsque les choses sont si radicalement différentes pour certains de ses concurrents (certes plus chers).

Des problèmes structurels

Tous les problèmes structurels du nouvel iPad semblent être liés au Smart Connector, dont les trois petits points magnétiques sont maladroitement placés au milieu d’un des côtés de l’ardoise plutôt qu’à l’arrière. C’est probablement la principale raison pour laquelle l’iPad Pro (2021) équipé du M1 d’Apple a survécu à un test de durabilité analogue, pliant, mais ne se brisant pas sous la pression physique de Zack Nelson.

La fragilité choquante de l’iPad de 10e génération a facilité la réalisation d’un démontage rapide en l’espace des 10 minutes susmentionnées, révélant également l’un des points forts du design de l’appareil de 10,9 pouces.

À première vue, cet appareil semble assez facile à réparer (pour quelqu’un qui a déjà fait ce genre de choses auparavant), même si, curieusement, l’intérieur de l’iPad (2022) basé sur l’Apple A14 Bionic révèle également un grand nombre d’espaces vides qui auraient pu être utilisés pour inclure plus de deux haut-parleurs.