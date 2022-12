De nombreux comptes Twitter pourraient bientôt perdre leur badge bleu

Si votre page de profil Twitter affiche actuellement un badge bleu et que vous ne prévoyez pas de vous abonner à Twitter Blue, attendez-vous à perdre cette marque d’ici peu.

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a déclaré lundi que « tous les anciens badges bleus » seraient supprimés « dans quelques mois », ajoutant que la manière dont ils étaient attribués était « corrompue et absurde ». Le badge bleu est censé agir comme une marque d’authenticité et est actuellement attaché aux comptes de personnes éminentes, telles que définies par la vieille garde de Twitter.

In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical. — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022

Mais à partir de maintenant, un badge bleu sera attribué à toute personne s’abonnant à Twitter Blue, le niveau premium de Twitter qui offre quelques fonctionnalités supplémentaires par rapport à Twitter non-Blue.

Les inscriptions à Twitter Blue ont été relancées depuis lundi. Ce niveau coûte 8 dollars par mois pour les inscriptions effectuées via le Web, et 11 dollars par mois via un iPhone ou un iPad. C’est la façon dont Twitter s’arrange pour qu’Apple prenne une part de 30 % sur les achats in-app effectués via un appareil iOS. Les utilisateurs d’Android peuvent s’inscrire à Blue via le Web.

Twitter explique sa nouvelle approche des badges bleus dans un message publié sur son site Web.

Un changement radical

Le badge bleu était auparavant attribué aux « comptes d’intérêt public actifs, notables et authentiques que Twitter avait vérifiés de manière indépendante sur la base de certaines exigences ». Mais dorénavant, seuls les comptes qui s’inscrivent à Twitter Blue pourront recevoir le badge bleu — une fois que l’utilisateur aura été vérifié.

Pour s’inscrire, le compte doit avoir été actif au cours des 30 derniers jours. Pour recevoir ou conserver le badge bleu, le compte doit présenter un nom d’affichage et une photo de profil, et avoir un numéro de téléphone confirmé. Twitter précise que le compte ne doit présenter « aucune modification récente de votre photo de profil, de votre nom d’affichage ou de votre nom d’utilisateur » et ne doit pas présenter de signes « trompeurs ou mensongers » ou « de manipulation de la plateforme et de spam ».

Après la souscription d’un abonnement, le badge apparaîtra une fois que l’équipe de Twitter aura examiné les détails du compte pour confirmer qu’il est conforme aux conditions d’utilisation de la plateforme. Elle ajoute que toute modification de la photo de profil, du nom d’affichage ou du nom d’utilisateur d’un compte entraînera la perte temporaire du badge bleu jusqu’à ce que le compte puisse être validé.

Dans le cadre d’une nouvelle refonte de son système de vérification, les comptes d’entreprise sur Twitter recevront un badge doré, tandis que les comptes gouvernementaux recevront un badge gris.