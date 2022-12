L’abonnement Twitter Blue a été relancé, les profils d’entreprise ont un badge or

Après que Elon Musk ait mis en stand by le badge de vérification de Twitter Blue en novembre, l’entreprise a relancé l’abonnement Twitter Blue avec vérification, qui nécessite un numéro de mobile vérifié pour s’inscrire.

À partir du 12 décembre 2022, les utilisateurs iOS et Web ont pu s’inscrire à Twitter Blue. Les abonnés à Twitter Blue auront accès à des fonctionnalités telles que la modification d’un tweet, le téléchargement de vidéos en 1080p et le mode lecteur, qui ne sont disponibles que pour les abonnés.

Pour rappel, la vérification Blue remaniée a été lancée le 9 novembre, mais a été mise en attente un jour plus tard après que des utilisateurs aient usurpé l’identité de marques et de comptes très médiatisés malgré les règles de la plateforme.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday—subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

—Twitter (@Twitter) December 10, 2022