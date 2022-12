Instagram ajoute un clone de BeReal, et la possibilité de poster des « Notes »

Instagram annonce une série de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être de grands axes pour l’entreprise en 2023, notamment un clone de BeReal appelé Candid Stories, la possibilité de poster des « Notes » de texte très courtes et des groupes.

Les Candid Stories semblent refléter une grande partie de ce qui a rendu BeReal populaire. Vous serez en mesure de partager une image qui comprend un instantané de vos caméras avant et arrière, et vous pourrez prendre un instantané d’un rappel de notification quotidien. Vous serez également en mesure de prendre des Candid à partir de la caméra des Stories ou d’une Story à plusieurs auteurs.

Instagram a confirmé qu’il testait cette fonctionnalité plus tôt cette année, et Candid Stories sera d’abord lancé en tant que test en Afrique du Sud. Si vous voulez simplement prendre une photo avec les caméras avant et arrière en même temps, vous pouvez déjà le faire grâce à la fonctionnalité Dual qu’Instagram a annoncée en juillet.

En revanche, les nouvelles notes ne sont pas l’alternative à Twitter que vous pourriez espérer. Les notes sont assez courtes, avec 60 caractères de texte et d’emoji au lieu des 280 de Twitter. Et, elles n’apparaissent pas dans un flux. Vous ne pouvez les partager qu’avec un groupe limité de personnes (« les abonnés que vous suivez en retour ou les personnes de votre liste d’amis proches », précise Instagram), et elles n’apparaissent que sous forme de petites bulles de discussion au-dessus de votre photo de profil dans leur boîte de réception DM.

Les nouveaux groupes semblent fonctionner comme on pourrait s’y attendre. Instagram les appelle « profils de groupe », et tout ce qui est partagé vers le « profil » ne restera que dans ce profil. Selon Instagram, ces groupes seront bientôt disponibles, et le WSJ rapporte qu’ils sont déjà testés au Canada, au Chili et à Taiwan. Mais si vous cherchez un autre moyen de collecter des messages intéressants à partager avec vos amis, Instagram teste une fonctionnalité appelée « Collections collaboratives », qui vous permettra d’enregistrer des messages dans des groupes ou des conversations DM individuelles.