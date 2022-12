La production de Raspberry Pi commence à rebondir juste à temps pour les fêtes de fin d’année

Ces deux dernières années ont été difficiles pour les têtes pensantes de la technologie. En raison de la pandémie de Covid-19 et d’autres forces ayant un impact sur l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement mondiale, il a été difficile de faire sortir les produits et de les mettre entre les mains des consommateurs. Alors que presque tous les secteurs ont été touchés, cela a été particulièrement difficile pour la technologie, étant donné la demande massive et continue de semi-conducteurs, de batteries, etc.

Non seulement ces produits sont devenus plus chers à produire en raison de l’augmentation du coût des matières premières, mais ils ont également pris plus de temps à être fabriqués, les fabricants devant fonctionner à une capacité réduite pour répondre aux exigences de distanciation sociale.

Les personnes à la recherche de cartes graphiques ont peut-être été les plus durement touchées par la demande explosive du minage des crypto-monnaies et des revendeurs, ce qui n’a fait qu’exacerber le problème. Les caméras ont également été assez difficiles à trouver, et beaucoup se sont tournés vers la création de contenu afin de maintenir leur entreprise à flot ou de combler leur temps d’arrêt pendant la pandémie. Le Raspberry Pi n’a pas été épargné par ces événements, mais il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui ont encore du mal à le trouver.

Que vous soyez un amateur ou que vous cherchiez à offrir un cadeau, vous serez heureux d’apprendre que la disponibilité mondiale des appareils Raspberry Pi va s’améliorer considérablement d’ici la fin de l’année.

Selon un article de blog officiel, plus de 100 000 unités ont été introduites dans les canaux de revendeurs officiels, et les stocks commencent déjà à se manifester, juste à temps pour les fêtes.

Des stocks regonflés

Il est dit que les variantes Zero W, 3A+, 2 Go, et 4 Go du Raspberry Pi 4 sont comptées parmi la nouvelle injection de stock. Ces unités sont classées par ordre de popularité totale, d’ailleurs ; les modèles Zero W et 3A+ seront en stock plus tôt et en plus grande quantité que les traditionnels modèles de Raspberry Pi 4, car il n’y a pas autant de demande commerciale pour les premiers.

Et ce n’est que le début. L’approvisionnement devrait se normaliser au cours du premier semestre 2023, et les unités seront si abondantes au cours du second semestre que la société prévoit de supprimer les restrictions d’achat sur certains modèles à l’unité qu’elle limitait auparavant, comme le Zero W. Malheureusement, ceux qui achètent des unités Zero verront une augmentation de prix de 5 dollars dans l’ensemble, ce qui est assez modeste, et tout à fait juste si l’on considère que la société avait auparavant vendu certains produits à des profits moindres pour éviter de répercuter la hausse des coûts de production sur les consommateurs. La Zero et la Zero W étaient les seuls à être encore vendus à perte, c’est donc une demande raisonnable.