Google déploie le défilement continu pour la recherche sur les ordinateurs de bureau

L’emblématique sélecteur de pages de Google est une fonctionnalité incontournable depuis le lancement du moteur de recherche en 1998. Mais maintenant, il disparaît, car Google met en place une nouvelle fonction de défilement infini sur ses résultats de recherche sur le bureau pour voir plus de résultats.

Nos smartphones proposent depuis longtemps le défilement infini des résultats de recherche Google, mais sur le Web, nous avions plutôt un sélecteur de page en bas. Si vous atteignez le bas de vos résultats de recherche Google, vous verrez bientôt apparaître une icône de chargement, et ce qui est censé être la page suivante s’affichera en dessous.

Starting today, we’re bringing continuous scrolling to desktop in English in the U.S. so you can continue to see more search results easily. When you reach the bottom of a search results page, you’ll now be able to see up to six pages of results. pic.twitter.com/xIuVP24FFm

— Google (@Google) December 5, 2022