Les clients d’Apple en Europe peuvent désormais réparer eux-mêmes leurs iPhone

Apple a lancé le programme de réparation en libre-service aux États-Unis en avril. Et, comme promis, Apple a maintenant étendu le programme en libre-service à l’Europe. Les clients de Belgique, de France, d’Allemagne, d’Italie, de Pologne, d’Espagne, de Suède et du Royaume-Uni peuvent désormais acheter des pièces et des outils Apple authentiques par le biais de ce programme.

L’Apple Self-Service Repair Store, propriété d’Apple, a fourni des manuels de réparation, des pièces d’origine Apple et des outils. La société a pris en charge les gammes d’iPhone 12 et d’iPhone 13, et les ordinateurs portables Mac équipés d’une puce Apple Silicon pourront effectuer la plupart des réparations les plus courantes.

Un utilisateur qui souhaite réparer lui-même son smartphone doit consulter le manuel de réparation du produit sur support.apple.com/self-service-repair. Il peut ensuite se rendre dans l’Apple Self-Service Repair Store et commander les pièces et outils nécessaires.

Apple louera des kits d’outils pour 59,95 euros. Les personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter des outils pour une seule réparation pourront utiliser des outils de réparation professionnels.

Apple a garanti que toutes les pièces d’origine Apple seront disponibles au même prix que celles proposées par le réseau de réparateurs agréés d’Apple. Les clients peuvent également renvoyer les pièces remplacées à Apple pour qu’elles soient remises à neuf et recyclées, et dans de nombreux cas, ils seront remboursés.

À propos de cette expansion, Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, a déclaré :