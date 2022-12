Google intègre Waze à Android Automotive, mais seules deux voitures en bénéficient pour l’instant

Bien que Google ait décidé de supprimer Android Auto pour les smartphones et de le remplacer par le mode de conduite Google Assistant, le logiciel de navigation Android Auto que vous utilisez dans votre voiture n’a pas été touché. À partir d’aujourd’hui, une nouvelle alternative sera disponible pour les conducteurs en Europe : Waze.

La société de Mountain View vient d’annoncer qu’une nouvelle application Waze dédiée a été lancée sur certaines voitures avec Google intégré. Cette nouvelle expérience a pour but de fournir aux conducteurs le routage, la navigation et les alertes en temps réel de Waze, ainsi que les paramètres, les préférences et les lieux enregistrés, le tout intégré à l’écran de leur voiture.

Pourquoi choisir cette version de Waze plutôt que celle sur les smartphones ? Eh bien, si vous voulez profiter d’un affichage de navigation plus grand et plus audacieux au niveau des yeux sans utiliser votre smartphone, cela semble être la solution parfaite.

Waze is in more places than just your phone. Waze is now available on the built-in display of Renault’s new Austral and Megane E-Tech, which means millions of friendly drivers helping you get the best route.

