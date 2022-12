Google Messages obtient des discussions de groupe RCS chiffrées de bout en bout

by

Google a annoncé qu’elle allait commencer à déployer des conversations RCS de groupe chiffrées de bout en bout dans la version bêta de Google Messages au cours des prochaines semaines.

L’application de messagerie de Google prend en charge le chiffrement des conversations individuelles depuis un certain temps déjà, mais il s’agit d’une étape importante pour avoir la certitude que la plupart de vos conversations ne peuvent pas être lues par les opérateurs ou Google.

Dans un message d’annonce publié vendredi, Google a indiqué que la fonctionnalité sera « disponible pour certains utilisateurs dans le cadre du programme bêta ouvert au cours des prochaines semaines », ce qui signifie qu’il faudra peut-être attendre un moment avant qu’elle ne soit disponible de manière générale. Google a également annoncé officiellement qu’elle travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra d’utiliser n’importe quel emoji lorsque vous réagissez à un message RCS ; la société a été repérée en train de tester cette fonctionnalité le mois dernier.

Alors que l’annonce de Google est présentée comme un adieu à la traditionnelle messagerie SMS, la plupart d’entre nous ne seront pas en mesure de s’en débarrasser aussi facilement, car Apple a jusqu’à présent refusé d’intégrer cette technologie à iOS.

Google reconnaît ce fait et s’en prend à son concurrent, terminant son article en mentionnant que « tous les grands opérateurs et fabricants de téléphones mobiles ont adopté RCS comme norme, à l’exception d’Apple », et que l’utilisation du SMS par Apple « signifie que leurs textos sont restés dans les années 1990 ».

Une querelle entre Google et Apple

C’est la dernière en date d’une querelle essentiellement unilatérale entre Google et Apple au sujet de RCS, le fabricant d’Android essayant apparemment de faire honte publiquement à Apple pour qu’elle adopte la norme, arguant que cela améliorerait les choses pour tout le monde.

L’idée a souvent été que iMessage d’Apple est un concurrent décent pour les utilisateurs d’iPhone, mais cela pourrait ne plus être le cas très longtemps ; étant donné la position d’Apple sur la vie privée, il y a eu quelques inquiétudes sur le fait que le chiffrement de bout en bout de iMessage pourrait être défait si vous ou votre interlocuteur avez des sauvegardes iCloud. Si les discussions de groupe RCS de Google Messages n’ont pas ce problème, cette solution, ainsi que des options comme WhatsApp et Signal, qui ont étendu les ambitions des discussions de groupe chiffrées encore plus loin, pourrait être une meilleure option pour la plupart des gens.