Xiaomi envisage peut-être de lancer des ordinateurs de bureau

Xiaomi est présent dans de nombreuses catégories de produits, notamment les ordinateurs portables, dont on peut dire qu’ils sont populaires. Il semble que la société veuille entrer dans un nouvel espace en lançant son premier PC de bureau, ce qui pourrait bientôt arriver.

Il est suggéré sur Weibo que Xiaomi a montré deux modèles de PC à des personnes sélectionnées. Ces PC devaient être lancés le 1er décembre aux côtés de la série Xiaomi 13 et de MIUI 14 mais ont été reportés. Il n’y a toujours pas d’information quant à la date de lancement, mais cela pourrait être bientôt.

Le premier PC, prétendument appelé Xiaomi Host Mini PC, présente un design SFF (small form factor). Il s’agit d’un PC Barebone et est vu avec seulement le PSU XM22AL5X qui a une puissance de sortie de 100 W. On ne sait pas si le PC utilisera du matériel Intel ou AMD. Il semble que Xiaomi dévoilera le reste des composants lors du lancement officiel.

Le PC dispose également du raccourci « Win+M » sur la plaque signalétique du châssis. La présence de cette combinaison de touches pourrait éventuellement faire allusion à la possibilité de minimiser toutes les fenêtres et d’activer certaines personnalisations. Parmi les autres détails, citons la prise en charge éventuelle d’un GPU de bureau à deux emplacements et un espace pour la dissipation de la chaleur en haut et en bas.

L’autre conception de PC a un design portable, qui ressemble au Mac mini, et est spéculé pour venir avec un AMD Ryzen 7 6800H. Pour ceux qui ne le savent pas, il est livré avec une carte graphique Radeon 680M basée sur l’architecture RDNA2, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, et plus encore.

Comme les détails sont plutôt rares au moment de la rédaction de cet article, nous devrons attendre que d’autres détails apparaissent. Si Xiaomi prévoyait réellement de lancer ses PC de bureau le 1er décembre, nous nous attendons à ce que ces deux-là arrivent assez rapidement. Nous attendons une nouvelle date de lancement.