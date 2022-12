Google présente de nouvelles fonctionnalités pour Android et Wear OS

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Google a annoncé une pléthore de nouvelles fonctionnalités à venir sur Android dans les prochaines semaines. Google Photos, Wear OS et d’autres parties du système seront tous influencés par ces mises à jour.

Le mode Lecture est une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité, qui peut contribuer à améliorer l’expérience de lecture, notamment pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Une fois téléchargé depuis le Play Store, il fera partie des paramètres.

Le mode Lecture vous aidera à lire du contenu sans aucune distraction comme les publicités sur un site Web et à modifier le contraste, le type et la taille de la police. Il y a aussi la fonction de synthèse vocale avec un contrôle de la vitesse de lecture. Elle prend en charge l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol.

La clé de voiture numérique, qui permet de verrouiller/déverrouiller les voitures compatibles par les smartphones, peut désormais être partagée avec les smartphones Pixel et les iPhone. Cette fonctionnalité arrive sur certains smartphones sous Android 12 et plus. Vous pourrez voir qui a accès à la clé numérique et même la changer depuis l’appli Portefeuille numérique.

Il y a le nouveau widget de recherche YouTube pour l’écran d’accueil. Il vous permettra d’accéder à des vidéos, des courts-métrages (Shorts) et bien plus encore d’un simple toucher. De plus, l’application Google TV vous permet désormais de diffuser directement des vidéos sur un téléviseur compatible d’un simple toucher.

Widget YouTube sur l’écran d’accueil

Google Photos prend désormais en charge les nouveaux styles de collage de DABSMYLA et du célèbre artiste aquarelliste Yao Cheng Design. Ces styles vous permettent de modifier et de créer des collages à partager.

De plus, Emoji Kitchen prend désormais en charge de nouveaux emojis, comme le bonhomme de neige, qui peuvent être convertis en un combo d’autocollants. Il est également possible de répondre à un message spécifique sur Google Messages, un peu comme sur WhatsApp.

Les nouvelles fonctionnalités de Wear OS incluent de nouvelles tuiles pour afficher les contacts favoris et plus encore, une mise à jour de l’application Google Keep, et le support de Google Assistant pour l’application Adidas Running pour avoir accès à une trentaine d’exercices.

Disponibilité

Toutes les nouvelles fonctionnalités susmentionnées seront déployées dans les semaines à venir.

À l’occasion de cette annonce, Angana Ghosh, directrice de la gestion des produits pour Android, a déclaré :