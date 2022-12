Comment utiliser le VPN Google gratuit sur les Pixel 7 et 7 Pro ?

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro font partie des meilleurs smartphones Android que vous pouvez acheter en ce moment. Lors de leur annonce en octobre 2022, Google a annoncé que le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro recevraient deux nouvelles fonctionnalités exclusives. L’une d’entre elles est le « VPN by Google One » gratuit, précédemment prévu pour la mise en place de la fonctionnalité en décembre, mais qui est maintenant disponible en avance sur les appareils Pixel 7.

Le VPN gratuit de Google One est maintenant disponible sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Ne vous inquiétez pas s’il ne s’affiche pas encore sur votre appareil Pixel 7, je vous recommande d’attendre un peu puisque Google le déploie progressivement.

Le service VPN que Google déploie pour le Pixel 7 est essentiellement le même service VPN qui est fourni avec le niveau 2 To du plan de stockage dans le cloud Google One. Comme nous avons tous appris à le savoir, Google One VPN est légèrement différent d’un service VPN traditionnel. Google One VPN masque le trafic et votre adresse IP, réduit le suivi en ligne et vous protège sur les réseaux Wi-Fi publics et d’autres réseaux non sécurisés, contrairement à d’autres VPN, qui se concentrent davantage sur le changement de votre emplacement et vous permettent de diffuser des contenus géobloqués.

Lorsque vous activez le VPN, vos données en ligne sont protégées, car elles transitent par un tunnel fortement chiffré. Google affirme qu’il « n’utilisera jamais votre connexion VPN pour suivre, collecter ou vendre votre activité en ligne ». Avec Google One VPN, les utilisateurs auront accès à la meilleure protection contre le pistage et les pirates informatiques. La meilleure partie est que les utilisateurs pourront profiter de cet avantage gratuitement pendant cinq ans.

Comment utiliser le VPN gratuit de Google sur votre Pixel 7 ou 7 Pro ?

L’activation du VPN Google One sur votre Pixel 7 est très simple. Voici comment vous pouvez procéder :

Téléchargez et installez l’application Google One sur votre appareil si elle n’est pas déjà installée

Ensuite, ouvrez l’appli et sélectionnez l’onglet Avantages dans la barre inférieure

Une carte avec le titre « Votre Pixel est fourni avec le VPN Google One » devrait être visible

Activez maintenant le bouton situé en face de Utiliser le VPN pour activer le service

Une notification persistante devrait apparaître une fois le VPN activé

Gérer les paramètres VPN pour des applications spécifiques

Les VPN sont souvent connus pour casser des apps et des services – oui, même Google One VPN, aucun VPN n’est parfait ! Heureusement, Google vous permet de définir des règles pour chaque application, déterminant si le VPN peut être contourné ou non. Voici comment vous pouvez gérer les paramètres de Google One VPN pour des applications spécifiques sur votre Pixel 7 :

Ouvrez l’app Google One

Allez dans Avantages > Afficher les détails (carte VPN) > Afficher les paramètres

Sous les paramètres, appuyez sur Autoriser des applis à contourner le VPN

Vous pouvez maintenant choisir les apps qui peuvent contourner le VPN Google One en appuyant sur l’icône plus à côté d’elles

Les limites

Bien que ce service offre beaucoup, surtout gratuitement, il y a quelques limites à prendre en compte. Tout d’abord, vous ne pourrez utiliser ce VPN que sur votre Pixel 7. Même si Google One VPN est désormais disponible sur macOS et Windows, ce service gratuit est limité à votre appareil Pixel 7 uniquement.

Dans l’ensemble, le VPN de Google pour les Pixel 7 et 7 Pro est un excellent outil. Disponible gratuitement pour les utilisateurs du Pixel 7, il offre un excellent moyen de protéger votre présence en ligne, que vous soyez à la maison ou en déplacement.