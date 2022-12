Elon Musk retarde la mise en place de la vérification payante sur Twitter pour contrer Apple

Au cours de ce mois, Musk a multiplié les tweets ciblant Apple. Le 18 novembre, il a critiqué la réduction du prix de l’App Store en la qualifiant de « taxe cachée de 30 % sur Internet ». Et lundi, il a affirmé qu’Apple, qui serait l’un des plus gros annonceurs de Twitter, avait « en grande partie » cessé de faire de la publicité sur le réseau social et qu’il avait « menacé de retirer Twitter de son App Store ».

