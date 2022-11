Honor présente MagicOS 7.0, voici les nouvelles fonctionnalités

Hier, Honor a annoncé l’introduction MagicOS 7.0 en Chine. MagicOS 7 apporte des mises à jour importantes dans quatre domaines clés : connectivité intelligente, services intelligents, performances fluides, confidentialité et sécurité.

Son objectif est de fournir un flux continu de convergence écologique à travers les appareils et les applications. Au cas où vous ne le sauriez pas, Honor s’apprête à dévoiler en Chine la série Honor 80 et le Honor Magic Vs.

Selon l’introduction officielle de Honor, MagicOS 7.0 intègre un anneau de confiance MagicRing, un moteur de sagesse Magic Live, un moteur système Turbo X, la sécurité MagicGuard avec quatre technologies racine au niveau de la plateforme, et des services système de base.

MagicRing — anneau de confiance

MagicRing sur MagicOS 7.0 permet le partage de services à l’échelle du système. Contrairement aux connexions traditionnelles point à point, MagicRing de Honor permet à plusieurs appareils de se connecter automatiquement avec une faible consommation d’énergie.

Interconnexion intelligente avec collaboration entre plusieurs appareils

Cette nouvelle approche permet aux clients d’utiliser le même clavier et la même souris pour de nombreux appareils, de recevoir des appels et des notifications sur un appareil autre que leur smartphone et d’exécuter la même application en continu sur plusieurs appareils.

MagicRing facilite les opérations multiples et permet aux utilisateurs d’être plus connectés, en leur faisant profiter d’une connexion automatique, de transferts de données rapides et d’une expérience de fonctionnement fluide.

La fonction Note de Honor permet d’accéder à des informations hors ligne, d’annoter des fichiers PDF et de synchroniser des fichiers audio et texte pour le travail et l’étude. Alimenté par MagicRing, Honor Note permet la synchronisation des données et la communication entre les appareils.

Moteur intelligent Magic Live

MagicOS 7.0 offre des recommandations intelligentes pour des paramètres variés grâce à ses capacités d’apprentissage rapide, aidant les utilisateurs à accomplir efficacement les tâches quotidiennes. Magic Text reconnaît avec précision le texte sur une image et le convertit en fichier, ce qui améliore la productivité. Les utilisateurs peuvent numériser du texte et l’enregistrer dans un fichier PDF d’une seule pression.

Assistant intelligent YOYO

YOYO propose des scénarios de service plus personnalisés et combine les recommandations de nombreux services simultanés dans de multiples situations ; le service dont vous avez besoin est accessible en un clic sans avoir à utiliser fréquemment l’APP.

Moteur système Turbo X

MagicOS 7 intègre OS Turbo X, GPU Turbo X et LINK Turbo X, qui constituent le moteur système Turbo X. Le premier utilise la technologie de préchargement de l’intelligence artificielle (IA) pour accélérer le lancement d’applications dans de multiples cas d’utilisation et le second apprend à fournir précisément des ressources aux applications via la perception de la scène et la compréhension de l’utilisateur.

OS Turbo X : Le système est désormais plus fluide, plus performant et offre une meilleure autonomie de la batterie.

GPU Turbo X: Offre une meilleure fréquence d’images et une consommation d’énergie réduite grâce à son moteur de rendu graphique IA basé sur la reconnaissance des scènes et à sa planification intelligente basée sur la charge des scènes.

LINK Turbo X: En détectant les caractéristiques de l’application, en accédant aux caractéristiques du réseau, aux caractéristiques environnementales et en apprenant les habitudes de l’utilisateur, LINK Turbo X peut prédire et trouver les blocages du réseau à l’avance, offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure solution de communication.

Sécurité MagicGuard Glory

Les données de l’utilisateur sont protégées par le système de protection MagicGuard, qui s’étend de la couche la plus basse de la puce de stockage de sécurité Honor auto-recherche à un double TEE OS auto-recherche.

Flow Design—une expérience interactive naturelle

En ce qui concerne les autres éléments de conception, MagicOS 7.0 utilise « Flow » comme idée principale. Il introduit la police Honor Sans et améliore son espacement pour rendre la mise en page plus simple et plus facile à lire.

Technologies ouvertes pour les développeurs

Honor va mettre MagicRing, MagicLive, Turbo X et MagicGuard à la disposition des développeurs du monde entier afin de favoriser l’expansion rapide de son écosystème d’applications. En ouvrant 22 kits qui couvrent cinq scénarios principaux, Honor permet à ses partenaires de co-développer 32 nouvelles fonctionnalités. Honor fournira également un environnement de développement intégré pour aider les développeurs du monde entier à construire un monde plus intelligent et plus centré sur l’utilisateur.

Honor Sports Health

Avec MagicOS 7, Honor a également annoncé des recommandations de cartes au niveau du système avec l’application HONOR Health, qui recommande intelligemment plus de 300 suggestions de cartes au niveau du système en fonction des sports.

Disponibilité

La première version de test bêta publique de Honor MagicOS 7.0 commencera en décembre de cette année pour les appareils en Chine.

À l’occasion de cette annonce, George Zhao, PDG de HONOR Device Co., Ltd, a déclaré :