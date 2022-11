Apple pourrait recueillir davantage de données sur nous que nous le pensions

Malgré les promesses antérieures de protéger les informations personnelles et les efforts considérables déployés en faveur de la protection de la vie privée, y compris les campagnes publicitaires, il semble que non seulement Apple ait collecté des données sur vous, mais que ces informations puissent être utilisées pour vous identifier.

Au début du mois de novembre 2022, la société de logiciels Mysk s’est rendue sur Twitter pour rendre public ce qu’elle a appelé un « problème de confidentialité » pour des millions d’utilisateurs d’iPhone et de Mac après avoir découvert que diverses données, de la résolution de l’écran à la connexion réseau, étaient regroupées à partir des utilisateurs naviguant sur l’App Store et envoyées à Apple.

Maintenant, Mysk a découvert que les DSID des utilisateurs sont partagés avec Apple dans son processus de collecte de données, qui implique un numéro d’identification non modifiable, directement lié à votre compte.

🚨 New Findings:

🧵 1/6

Apple’s analytics data include an ID called “dsId”. We were able to verify that “dsId” is the “Directory Services Identifier”, an ID that uniquely identifies an iCloud account. Meaning, Apple’s analytics can personally identify you 👇 pic.twitter.com/3DSUFwX3nV

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 21, 2022