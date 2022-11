Elon Musk présente les paiements en un clic sur Twitter, y compris les crypto-monnaies.

Par le passé, Elon Musk a parlé de la création d’une « application universelle ». Souvent désignée comme l’application « X », les transactions financières seront un élément crucial de cette hypothétique application.

À l’heure actuelle, il semble de plus en plus que Twitter va finalement évoluer vers cette application. Selon les détails d’une récente réunion à laquelle Elon Musk a participé et qui ont été partagés par The Verge, il a proposé l’idée que Twitter « facilite également les transactions de cryptomonnaies ».

Musk a ajouté que les utilisateurs devraient pouvoir s’envoyer de l’argent entre eux « en un clic ». Maintenant, Twitter ne permet pas les transactions de pair-à-pair, mais il autorise un système appelé Twitter Tips. Ce dernier permet aux adeptes d’envoyer de l’argent — à la fois de la monnaie ordinaire et des jetons de cryptomonnaie — à un créateur de contenu de leur choix.

Cependant, la fascination de Musk pour les cryptomonnaies est également bien connue, en bien comme en mal. Les détails de ses messages qui ont été dévoilés dans le cadre d’une procédure judiciaire ont révélé qu’il avait envisagé de créer une plateforme basée sur la blockchain et permettant les paiements en dogecoin, une cryptomonnaie.

Twitter is working on a “wallet prototype” that supports “crypto deposit and withdrawal” — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 24, 2022

En octobre de cette année, Jane Manchun Wong a révélé que Twitter travaillait sur un système de portefeuille de cryptomonnaies prenant en charge « le dépôt et le retrait de cryptomonnaies ». Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, est récemment apparue comme un investisseur dans le Twitter de Musk avec une participation d’une valeur de 500 millions de dollars. Même Musk a récemment teasé sur Twitter que les utilisateurs devraient pouvoir payer un abonnement à Twitter Blue en dogecoin.

Maybe even an option to pay in Doge? — Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2022

Un important vecteur de revenus

Twitter a eu des projets liés aux transactions en cours de développement, par le passé, mais aucun n’a abouti. Cependant, Musk les considère comme un important vecteur de revenus. Musk aurait déclaré aux employés de Twitter que « l’aspect paiements des choses aura probablement plus de valeur que tout le reste de Twitter combiné ». Reste à savoir si ces plans impliquent uniquement des transactions en monnaie fiduciaire, uniquement des jetons de crypto, ou les deux.

Depuis qu’il est devenu le nouveau PDG de Twitter, Musk a lancé une variété de plans ambitieux. Reste à savoir quels projets aboutiront…