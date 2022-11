Le vivo X90 Pro+ et le moto X40 avec le Snapdragon 8 Gen 2 révèlent des scores de benchmarks élevés

C’est plus que le score présumé du Galaxy S23 qui a fait surface la semaine dernière. Cependant, aucun d’entre eux ne pourrait battre le score monocœur de 1 874 points et le score multicœur de 5 372 points du A16 Bionic.

Comme vous pouvez le voir dans les résultats de Geekbench, les scores monocœur sont supérieurs à 1 400 points dans les deux cas, mais le score Geekbench multicœur de 5 106 points du Snapdragon 8 Gen 2 est supérieur de 14,5 % aux 4 461 points du Dimensity 9200. Les deux smartphones fonctionnent sous Android 13 et disposent de 12 Go de RAM, selon le listing.

Qualcomm a présenté le SoC Snapdragon 8 Gen 2 la semaine dernière, et a également annoncé plusieurs partenaires. Même si Vivo n’a pas encore confirmé officiellement qu’il utilisera la puce dans le X90 Pro+, le benchmark Geekbench a fait surface et révèle des scores élevés battant le vivo X90 alimenté par le Dimensity 9200 .