Google lance le shopping en réalité virtuelle pour les produits de beauté et les chaussures

Google a annoncé des fonctionnalités de shopping en réalité augmentée (RA), comme une photothèque pour vous aider à choisir la bonne nuance de fond de teint et la possibilité d’essayer virtuellement des baskets chez vous. Récemment, la recherche Google s’est également enrichie d’une expérience visuelle.

Découvrez ci-dessous les nouvelles fonctionnalités annoncées en détail.

Trouvez la teinte de votre fond de teint

Grâce à une nouvelle fonction d’achat en RA introduite par Google, il est beaucoup plus simple de trouver le fond de teint qui convient. La nouvelle collection de photos, qui a été créée avec l’aide d’entreprises cosmétiques, compte 148 modèles présentant une variété de teintes de peau, d’âges, de sexes, de formes de visage, d’ethnies et de types de peau.

Cette bibliothèque, alimentée par la technologie de Google, constitue une étape importante dans la transformation de la façon dont les gens achètent du maquillage en ligne en vous permettant de voir plus facilement comment les différents produits vous iront.

Voici comment cela fonctionne

Utilisez Google pour trouver une teinte de fond de teint dans une gamme de coûts et de fabricants. Pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux, vous verrez comment ce fond de teint se présente sur des modèles dont la couleur de peau est comparable à la vôtre, y compris des photos avant et après. Une fois que vous avez trouvé le fond de teint qui vous convient, il vous suffit de choisir un commerçant chez qui l’acheter.

Selon Google, les photos de fond de teint sur des mannequins ne reflètent pas toujours la variété des acheteurs, et parfois vous ne pouvez trouver que des images de l’emballage. Il est donc difficile de trouver la bonne teinte et le bon produit. Plus de 60 % des consommateurs de produits de beauté en ligne ont décidé de ne pas acheter un article parce qu’ils ne savaient pas quelle teinte choisir, et 41 % ont renvoyé un article parce que ce n’était pas la bonne teinte.

Essayez les produits en 3D et en réalité virtuelle

Google aide ses clients à trouver plus de choses en utilisant la 3D et la réalité augmentée. À l’instar des offres de produits pour la maison en RA, vous pouvez désormais acheter des chaussures de sport en RA. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez tourner, zoomer et voir les chaussures dans votre région pour décider si la couleur, le lacet, ou la semelle correspondent à votre style.

Les utilisateurs peuvent commencer à regarder les produits de Saucony, VANS et Merrell dès maintenant, et d’autres seront bientôt disponibles. Il a également été précisé que toute marque disposant d’actifs 3D pour des chaussures ou des articles de maison peut désormais participer. Il suffit de rechercher un type de chaussures.

Les marques ont une opportunité importante avec l’imagerie 3D, avec laquelle les acheteurs s’engagent 50 % plus que les statiques. Google a révélé en septembre qu’il investissait dans de nouvelles technologies pour créer des modèles de chaussures en 3D, un processus long et coûteux pour les entreprises.

Selon Google, la visite d’une boutique ne peut être remplacée. Cependant, ces fonctionnalités peuvent vous aider à vous y rendre lorsque vous ne le pouvez pas. Elles continueront à rendre les achats en ligne plus réalistes, afin que vous puissiez acheter en toute confiance et avoir l’impression d’y être.

À l’occasion de cette annonce, Danielle Buckley, directrice de produit, Consumer Shopping, a déclaré :