Le listing Geekbench du Galaxy S23 révèle un processeur Snapdragon 8 Gen 2 plus rapide

Lors de son sommet technologique annuel 2022, Qualcomm a officiellement présenté le chipset Snapdragon 8 Gen 2. Comme prévu, le Galaxy S23 Ultra est réapparu sur Geekbench peu après le lancement. Le site de benchmarking a également affiché la variante européenne du Galaxy S23 Ultra avec le numéro de modèle SM-S918B.

Au lieu d’un chipset Exynos, la variante européenne du Galaxy S23 Ultra est alimentée par le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Et maintenant, dans un tweet qui est sûr d’augmenter l’excitation, Ice Universe dit que Samsung va utiliser une version haute fréquence du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 récemment annoncé pour la série Galaxy S23 en Europe. Cela donnera à Samsung un grand avantage sur ses concurrents.

Breaking!

The best moment for European users has arrived.

The European version of the Samsung Galaxy S23 series is confirmed to use the Snapdragon 8 Gen2, and it is a high-frequency version exclusive to Samsung. Please enjoy it. pic.twitter.com/w6DqCdH30b —Ice universe (@UniverseIce) November 16, 2022

Le numéro de modèle SM-S918B sur le smartphone indique qu’il s’agit d’une variante mondiale/européenne de la série S23. À titre de comparaison, le Galaxy S22 Ultra européen porte le numéro SM-S908B. Le Galaxy S23 a un score de performance monocœur de 1504 points et un score de performance multicœur de 4580 points. Un autre listing a révélé des scores plus élevés, respectueusement de 1530 et 4779 points.

Le listing Geekbench lui-même met en évidence les 8 Go de RAM du smartphone et le système d’exploitation Android 13. Il est intéressant de noter que le cœur principal Cortex-X3 est listé avec une vitesse d’horloge de 3,36 GHz, ce qui est nettement plus élevé que la vitesse d’horloge annoncée du Snapdragon 8 Gen 2 de 3,2 GHz.

La fréquence élevée de ce cœur pourrait être propre au Galaxy S23 ou, plus probablement, au prototype.

Une grosse attente

En réalité, la série Galaxy S23 pourrait être alimentée par un rendu hautement optimisé du SoC Snapdragon 8 Gen 2 qui pourrait offrir de meilleures performances. En outre, des rapports antérieurs ont suggéré que la série Galaxy S23 de Samsung pourrait obtenir un mode de performance léger.

On peut se demander quelle différence cela fera dans la vie réelle, mais ce sera une bonne chose pour Samsung d’en parler. Il va sans dire que ces résultats ont été obtenus sur une version préliminaire du Galaxy S23 Ultra, ce qui implique que le smartphone pourrait générer des scores différents — et probablement plus élevés — lorsqu’il sera commercialisé.