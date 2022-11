iPhone V : le premier iPhone pliable avec la charnière du Motorola Razr

Les smartphones pliables ont commencé à se perfectionner et peuvent être considérés sans risque comme quelque chose de proche du grand public. Cependant, Apple n’a pas encore mis le pied dans ce marché, et nous attendons tous (???) un iPhone pliable. Ne vous inquiétez pas, car cela est devenu (officieusement) vrai.

Un Chinois a transformé l’iPhone classique en iPhone pliable en utilisant la charnière du Motorola Razr de 2020. La vidéo partagée sur YouTube montre un iPhone fonctionnel qui se plie en forme de clapet comme le Galaxy Z Flip 4 de Samsung et même le Motorola Razr.

La vidéo nous fait découvrir le processus de création de l’iPhone pliable. Pour ce faire, l’écran de l’iPhone X a été utilisé pour être transformé en écran pliable. L’idée était de garder l’écran en état de marche tout en réduisant sa dureté pour que le rendre flexible devienne plus facile.

Baptisé iPhone V, l’appareil fonctionne comme les smartphones pliables actuellement disponibles. Si la procédure de pliage/dépliage semble si naturelle que le travail accompli peut être qualifié de louable, ce n’est pas le meilleur résultat que l’on puisse attendre d’un iPhone pliable.

Cet iPhone pliable ne se pliera pas aussi facilement qu’un Galaxy Z Flip ou un Motorola Razr et les risques d’usure sont plus importants pour la charnière et même l’écran. La vidéo souligne également que ce dernier pourrait ne pas être solide. L’écran semble fonctionner avec quelques problèmes, mais si vous pensez qu’il vous durera longtemps, vous risquez d’être déçu. De plus, ce processus a conduit à une batterie personnalisée de 1 000 mAh, ce qui est trop petit pour n’importe quel smartphone de nos jours.

Il faudra patienter pour un iPhone pliable

Une fois de plus, l’expérience visant à présenter un iPhone pliable est un travail bien fait, mais on doit peut-être encore attendre quelques années avant qu’un iPhone pliable officiel n’entre en scène. Ce modèle est en cours de développement depuis un certain temps déjà, mais on ne sait toujours pas quand Apple prévoit de l’intégrer à son portefeuille.

En attendant, on s’attend également à ce qu’Apple lance d’abord un iPad pliable avant de se lancer dans le domaine des smartphones pliables.