Amazon Clinic permettrait de connecter les patients à la télémédecine

Le portefeuille déjà étendu de services proposés par le groupe basé à Seattle pourrait être encore élargi dans un proche avenir avec le lancement d’Amazon Clinic. Sa nature est déjà claire dans son nom et fait référence à la télémédecine. Il convient de noter que, pour l’instant, aucune annonce officielle n’est à signaler, mais la source de l’anticipation est digne de foi.

La chaîne YouTube officielle de l’entreprise a publié et immédiatement retiré une vidéo dédiée. Le clip comportait également une référence à l’adresse amazon.com/clinic (pas encore active) par laquelle la page d’accueil sera très certainement atteinte. La description faisait également référence au traitement de maux courants tels que les allergies ou l’acné.

En ce qui concerne son fonctionnement, Amazon Clinic est censé soumettre aux utilisateurs-patients un questionnaire à remplir sur leurs symptômes. Les résultats seront ensuite analysés par un médecin qui établira le diagnostic et prescrira éventuellement des médicaments. « Les services de télésanté sont proposés par des groupes de prestataires de soins de santé tiers », selon le texte de la vidéo.

La vidéo indique que les ordonnances seront envoyées à « votre pharmacie ». Il n’est pas clair si le programme dirigerait les gens vers Amazon Pharmacy.

En outre, le service ne sera pas gratuit, mais payant, on ne sait pas s’il y aura une réduction pour les abonnés Prime.

Un autre regard sur la santé

Le programme décrit serait un autre point d’entrée dans le domaine de la santé pour Amazon. Il n’est pas tout à fait clair si le service remplace Amazon Care, qui a été introduit en 2019 et fermera à la fin de l’année. Aucun détail n’a été divulgué non plus concernant le lancement, qui, on l’imagine, pourrait n’avoir lieu que dans quelques territoires dans un premier temps, pour des raisons principalement liées au respect des lois régissant les activités liées aux services de santé.

Enfin, rappelons qu’en juillet dernier, le groupe a annoncé l’acquisition de One Medical contre un investissement économique chiffré à un peu moins de 4 milliards de dollars. Depuis sa création en 2007, l’entreprise s’occupe précisément de l’assistance médicale fournie par une approche technologique.

Selon la forme qu’elle prendra, l’offre d’Amazon Clinic pourrait constituer une nouvelle approche du problème : se concentrer sur l’expérience client, ce que l’entreprise sait déjà faire, plutôt que d’essayer de proposer les soins eux-mêmes.