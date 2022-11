YouTube Music et Premium dépassent les 80 millions d’abonnés

YouTube Music existe depuis un certain temps, initialement lancé en 2015, avec la plupart le considérant loin derrière des concurrents comme Apple Music, Spotify, Deezer, et plus encore. Mais quelle différence une année fait, car il est maintenant rapporté que la plateforme, avec YouTube Premium, a ajouté 30 millions d’abonnés payants depuis l’année dernière, portant son nombre total d’abonnés payants à plus de 80 millions.

En septembre 2022, le nombre total d’abonnés payants et d’essai à YouTube Music et Premium a dépassé les 80 millions dans le monde, a annoncé Google. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 50 millions d’il y a un an.

Cela représente une croissance importante pour la plateforme, et Lyor Cohen, responsable mondial de YouTube Music, s’exclame : “Nous avons atteint cette étape de plus de 80 millions d’abonnés en construisant avec l’industrie musicale un service d’abonnement qui place les fans en premier“. Lyor reconnaît également que les collaborations avec des entreprises telles que Samsung, des opérateurs tels que Vodafone (Europe) et des services Google tels que Google One ont été essentiels pour aider la plateforme à atteindre cette étape.

YouTube Premium comprend l’intégralité de YouTube et YouTube Music, sans publicité, et peut être lu sur votre appareil mobile ou votre téléviseur en arrière-plan ou hors ligne. En proposant des programmes de parrainage à faible coût, l’entreprise encourage vivement les utilisateurs à s’abonner aux services Premium.

Bien qu’il s’agisse d’une nouvelle incroyable pour YouTube, malgré sa croissance massive, la plateforme reste derrière des mastodontes comme Apple Music et Spotify dans le domaine de la musique. Malgré cela, la société a travaillé en étroite collaboration avec l’industrie musicale, trouvant un équilibre qui satisfait toutes les parties avec l’aide de Lyor Cohen, qui a précédemment travaillé dans l’industrie musicale. Avec son aide en tant que responsable de la musique de YouTube, la société est devenue un “partenaire” des labels de musique, et pas seulement une société qui approchait les labels pour obtenir des contrats signés. Cette relation a été fructueuse, le rapport indiquant que YouTube a versé 6 milliards de dollars à l’industrie musicale de juillet 2021 à juin 2022.

YouTube va aller encore plus loin

S’appuyant sur ses activités de publicité et d’abonnement, l’entreprise a poussé encore plus loin, en investissant davantage dans ses créateurs, notamment ceux de sa plateforme YouTube Shorts. En septembre dernier, YouTube a annoncé qu’elle allait permettre aux créateurs de Shorts de rejoindre le programme YouTube Partner. Cela permettrait aux créateurs de monétiser leur contenu et de gagner de l’argent grâce aux recettes publicitaires. Les publicités seraient diffusées entre les vidéos dans le fil des courts métrages, les créateurs conservant 45 % des revenus générés. En outre, YouTube a réglé les accords de licence de musique sur la plateforme, ce qui permet aux créateurs d’utiliser des chansons populaires protégées par le droit d’auteur dans leurs vidéos.

En outre, YouTube a également abaissé le seuil d’accès pour les nouveaux créateurs, en créant un nouveau niveau dans son programme de partenariat YouTube, qui donne accès à des avantages tels que les Super Remerciements, le Super Chat, les Super Autocollants et l’adhésion à une chaîne. Ceux qui espèrent monétiser le contenu de leurs Shorts pourront le faire à partir de 2023. Il faudra pour cela avoir au moins 1 000 abonnés et 10 millions de vues sur 90 jours. Bien sûr, l’un des grands avantages de YouTube par rapport aux autres plateformes est qu’il s’agit de la plus grande plateforme vidéo au monde, qui touche des centaines de millions de personnes chaque jour. Ce pourrait donc être le début d’un nouveau départ.