Twitter va réorganiser les comptes vérifiés avec un nouveau label : Officiel !

Twitter est un peu dans tous ses états depuis que Elon Musk a conclu un accord de 44 milliards de dollars pour le racheter le mois dernier. La confusion sur l’avenir de la plateforme et la colère des employés suite aux licenciements massifs ont poussé certains membres de la communauté Twitter à chercher une autre application de microblogging qui pourrait offrir un peu de tranquillité loin de tout ce brouhaha.

L’une des questions qui suscitent actuellement une certaine consternation est l’incertitude quant à l’avenir de la coche bleue, une coche qui apparaît sur la page de profil des utilisateurs vérifiés de Twitter.

Musk a récemment déclaré qu’il prévoyait d’offrir la coche autrefois convoitée à tous ceux qui paieraient un nouveau tarif mensuel de 8 dollars (contre 3 dollars auparavant) pour le service premium de Twitter, Twitter Blue, ce qui en ferait davantage un badge Twitter Blue qu’une marque de vérification.

L’ancienne marque de vérification donnait aux utilisateurs l’assurance que le compte avait un lien authentique avec le nom qui y était associé, qu’il s’agisse d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation. Mais comme cette marque est désormais accessible à toute personne prête à payer 8 dollars par mois, elle semble avoir perdu son sens.

Voici donc la nouvelle identification « Compte officiel » ! Eh oui, une autre identification comportant une coche et les mots « Compte officiel » à côté.

Esther Crawford, responsable produit chez Twitter, a révélé mardi que la nouvelle identification, repérée récemment lors de tests internes, sera bientôt appliquée à « certains comptes », ajoutant qu’elle ne peut être achetée et, notamment, qu’elle ne sera pas automatiquement attribuée aux comptes déjà vérifiés. Crawford a expliqué dans un tweet : « Beaucoup de gens ont demandé comment vous serez en mesure de faire la distinction entre les abonnés à Twitter Blue avec des coches bleues et les comptes vérifiés comme officiels, c’est pourquoi nous introduisons le label “Officiel” à certains comptes lors du lancement ».

La dirigeante ajoute : « Tous les comptes précédemment vérifiés ne recevront pas le label “Officiel” et ce label n’est pas disponible à l’achat. Les comptes qui le recevront comprennent les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les grands médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques ».

