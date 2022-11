Zoom devient une suite complète de productivité avec ses services de messagerie et de calendrier

Vous connaissez peut-être Zoom pour sa solution de vidéoconférence qui est devenue très populaire pendant la pandémie de COVID-19, mais à mesure que nous prenons davantage d’engagements en présentiel, la vidéoconférence n’est plus aussi essentielle. Aujourd’hui, Zoom se diversifie.

Zoom lance de nouveaux clients et services de messagerie et de calendrier dans le cadre de sa dernière série de fonctionnalités professionnelles annoncées lors de son événement annuel Zoomtopia. Disponibles en version bêta, le courrier et l’agenda de type Outlook s’intégreront parfaitement à la nouvelle interface unifiée Zoom One de la société, aux côtés de ses autres outils tels que Team Chat, Whiteboard, Phone et Meetings.

Avec le lancement récent de Zoom Team Chat, la société a déjà pénétré dans les territoires de Slack et de Teams, et maintenant la course à une solution de travail hybride complète qui inclut les communications instantanées, la vidéo et le courrier électronique est lancée. Zoom s’attaque de plus près à Microsoft 365 en particulier en laissant les entreprises choisir de se connecter à leur service de messagerie existant ou, si elles ne disposent pas d’un département informatique, de l’héberger pour elles.

Les petites entreprises qui survivent à la pandémie peuvent avoir besoin de migrer leurs serveurs de messagerie obsolètes vers une plateforme plus sécurisée, surtout si elles ne disposent pas du personnel informatique nécessaire pour en assurer la maintenance. Les services de messagerie et d’agenda Zoom sont une autre solution que les entreprises peuvent fortement envisager par rapport à des produits comme Microsoft 365 et Google Workspace — après tout, elles utilisent probablement les réunions Zoom.

Dans un article de l’entreprise, Joseph Chong, chef de produit de Zoom, écrit que le courrier Zoom est chiffré de bout en bout pour les utilisateurs du service Zoom Mail. « Les services Zoom Mail et Calendar (version bêta) s’adressent aux petites et moyennes entreprises qui accordent une importance particulière à la confidentialité des e-mails », écrit Joseph Chong. La solution tout-en-un est conçue pour éviter aux utilisateurs de devoir changer d’application lorsqu’ils utilisent la messagerie de groupe et démarrent une réunion vidéo avec l’équipe ou répondent à l’e-mail d’un client.

Le plein de nouveautés

La page Web de Zoom Mail et Calendar récemment mise à jour présente un nouveau domaine « @zmail .com » que les clients peuvent utiliser pour leur compte, tandis que les clients du plan Zoom One Business peuvent créer leur propre domaine personnalisé. Une autre page confirme que Zoom Mail et Agenda fonctionnant comme un client peut intégrer les services Google et Microsoft 365 (exchange).

Les calendriers intégrés à Zoom facilitent le démarrage des réunions en évitant d’avoir à manipuler les liens Zoom ou en permettant de voir qui est déjà dans la salle avant de se joindre à la réunion. Vous pouvez également voir quelles réunions sont terminées et voir un lien d’enregistrement sans attendre que le personnel termine le téléchargement et l’envoie manuellement à votre équipe.

Zoom a également présenté d’autres nouvelles fonctionnalités lors de son événement. L’une d’elles s’appelle Zoom Spots, qui tente de « reproduire les interactions fluides du travail en personne » en laissant les caméras de vos coéquipiers et vous-même allumées dans un espace de travail virtuel. Zoom Spots sera disponible au début de l’année 2023.

Zoom a également un nouveau chatbot alimenté par l’IA appelé Zoom Virtual Agent qui peut résoudre les problèmes des clients et aider les entreprises à réduire les volumes d’appels aux agents humains. Il sera disponible en 2023.