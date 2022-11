Instagram lance la planification des publications dans l’application

Les créateurs peuvent obtenir des succès en collaborant avec d’autres créateurs, en s’engageant auprès de leur communauté et en participant à la conversation en utilisant de la musique ou des effets tendance. En appuyant sur les options de menu de n’importe quelle bobine, le créateur pourra suivre ses réalisations et consulter les prévisions.

Instagram de Meta ajoute deux nouvelles fonctionnalités à sa plateforme qui profiteront aux créateurs de contenu. La société publie les outils de programmation de contenu les plus demandés, ainsi que de nouveaux accomplissements, afin de récompenser les artistes pour le temps et les efforts qu’ils consacrent à leurs Reels.