Les rendus des Galaxy S23 et S23+ donnent un aperçu plus réaliste

On s’attend à ce que les Galaxy S23 et Galaxy S23+ abandonnent leur bloc de caméra en coin pour un design analogue à celui du Galaxy S22 Ultra. La chaîne YouTube 4RMD a réalisé des rendus des prochains appareils pour montrer à quoi ils pourraient ressembler.

Les minimalistes apprécieront le design raffiné de l’arrière qui donne aux appareils un aspect poli. Le design de l’avant n’a pas changé, l’écran est toujours plat avec un trou au centre pour la caméra frontale, qui apparemment aura le même nombre de pixels que le Galaxy S22 et S22+.

Bien qu’il soit difficile de le dire à partir des rendus, les précédentes rumeurs indiquaient que les Galaxy S23 et 23+ pourraient avoir des bords légèrement plus larges et ils pourraient être un peu plus larges et plus hauts que leurs homologues de 2022. Les nouveaux smartphones conserveront probablement les tailles d’écran de leurs prédécesseurs, donc nous devrions nous attendre à ce que le Galaxy S23 ait un écran de 6,1 pouces et que le S23+ ait un panneau de 6,5 pouces.

Tous les appareils Galaxy S23 seront exclusivement alimentés par une puce Qualcomm, vraisemblablement le Snapdragon 8 Gen 2, dont les résultats des tests de référence suggèrent qu’il fournira un énorme gain de puissance.

Le seul changement de spécifications qui sera exclusif aux modèles non Ultra est une batterie plus grande. Les deux modèles devraient avoir une batterie de 200 mAh de plus que les modèles sortants, ce qui signifie que le S23+ aura une cellule de 4 700 mAh et le S23 une batterie de 3 900 mAh.

Un lancement en février

L’ensemble de la gamme devrait également hériter du mode basse consommation du Galaxy Z Fold 4, ce qui devrait permettre de prolonger l’autonomie de la batterie.

Même si les rendus montrent les smartphones en cinq teintes, ils ne seront apparemment disponibles que dans les couleurs beige, noir, vert et rose clair. Selon un récent rapport, la gamme Galaxy S23 sera annoncée en février, et non en décembre, comme l’indiquait une précédente rumeur.