Le Honor Magic Vs sera annoncé le 23 novembre

Après avoir confirmé le lancement du produit phare, Honor a dévoilé plus d’informations sur le produit avant son lancement le 23 novembre. Comme prévu, il s’agira d’un nouveau smartphone pliable, et la société l’appelle Honor Magic Vs.

L’image dans le teaser et la vidéo qui a été postée sur Weibo en Chine révèle qu’il sera toujours doté d’un design pliable vers l’intérieur et est équipé d’un cadre central doré, comme le Magic V qui a été présenté plus tôt cette année.

Selon les précédentes rumeurs, le smartphone embarquera un SoC Snapdragon 8 + Gen 1 de Qualcomm, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 66 W, et pèsera 261 g. D’après le croquis de conception qui a fuité, il est clair que le Honor Magic Vs sera doté d’un module d’objectif arrière avec trois parties de caméra qui se chevauchent.

Il y a une chance que Honor puisse inclure des capteurs de caméra de plus haute résolution sur le Magic Vs. C’est un domaine où la plupart des entreprises font des mises à niveau lorsqu’elles lancent de nouveaux modèles de leurs flagships.

Seul le Honor Magic V2, attendu au début de l’année prochaine, sera équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 2, selon les rumeurs en provenance de Chine. La société présentera également la nouvelle génération de MagicOS 7.0 lors de l’événement. Nous pouvons également nous attendre à ce que la série Honor 80 soit présentée lors de l’événement.