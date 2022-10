Google se prépare à remanier les sauvegardes des smartwatches Wear OS

Bien sûr, tout cela est relativement mineur, mais c’est aussi le genre de chose qui rapproche l’expérience Wear OS du leader du secteur, watchOS d’Apple. Plus Google continue à l’égaler, plus il sera réaliste de penser qu’il peut monter un sérieux défi à l’avenir.

D’après ce qui est décrit, les couleurs, les styles et les complications des cadrans seront tous enregistrés, ainsi que l’ordre dans lequel les tuiles sont placées. Si vous utilisez fréquemment des applications Wear OS tierces, la restauration de l’une de ces sauvegardes d’un nouveau genre entraînera également le transfert de mots de passe Wi-Fi et de permissions, ainsi que de l’application elle-même.

Ces sauvegardes Wear OS remaniées seront opt-in , semble-t-il, Google les initiant alors automatiquement lorsqu’une smartwatch est simultanément connectée à l’alimentation et au Wi-Fi. L’option devrait être disponible dans la section des paramètres de la montre elle-même ou de son application compagnon, Google One étant utilisé pour stocker la sauvegarde .

Google semble prête à fournir un système de sauvegarde beaucoup plus complet pour les smartwatches Wear OS , avec des données d’application, des paramètres de l’appareil et des cadrans de montre qui feront partie des nouveaux fichiers de sauvegarde.