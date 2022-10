WhatsApp adopte les avatars de style Bitmoji de Facebook

Les utilisateurs de WhatsApp reçoivent désormais des avatars de type Bitmoji de Facebook. La fonctionnalité serait en train d’être déployée pour certains utilisateurs dans la dernière mise à jour bêta sur Android — 2.22.23.9. Cependant, WhatsApp devrait bientôt proposer cette fonctionnalité au grand public.

Les avatars ont d’abord fait leur apparition dans le fil d’actualité de Facebook et dans l’application Messenger. Plus tard, les autocollants Avatar ont été disponibles dans la section des commentaires en 2020, puis dans les Stories. Récemment, Meta a réimaginé la fonctionnalité en lançant le Meta 3 D Avatar, qui avait l’air plus vivant.

La fonctionnalité a également été poussée sur Instagram et jusqu’à présent, à l’exception de WhatsApp, tous les autres réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée Meta en sont dotés. Maintenant que la fonctionnalité arrive sur WhatsApp, elle sera supposée être utilisée par beaucoup. Ceux qui ont accès à la fonctionnalité verront une nouvelle catégorie « Avatar » dans leur menu de paramètres WhatsApp qu’ils peuvent utiliser pour personnaliser la version numérique d’eux-mêmes.

La fonction Avatar fonctionne de manière analogue au Memoji d’Apple, dans lequel, vous devez créer votre Avatar et ensuite un ensemble complet d’autocollants sera créé sur la base du look que vous avez défini. Cette fonction est très utile pour des applications comme WhatsApp.

