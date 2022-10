Apple cessera d’expédier des appareils de Chine aux États-Unis

L’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, s’est servi de son compte Twitter pour révéler ses idées sur la façon dont Apple finira par réduire sa dépendance à l’égard des installations de fabrication sous contrat en Chine. Bien qu’Apple ait produit quelques unités de l’iPhone 14 en Inde, 80 % des produits iOS produits par Foxconn dans ce pays sont destinés à la demande intérieure. Après tout, l’Inde applique une taxe à l’importation qui ferait augmenter le prix des iPhone importés dans le pays.

Mais, Kuo indique qu’Apple prévoit de faire appel au groupe indien Tata et aux fabricants sous contrat Pegatron ou Wistron pour augmenter le pourcentage d’unités d’iPhone fabriquées en dehors de la Chine. Kuo indique que si toute la production de MacBook est actuellement assemblée en Chine, le principal site de production non chinois du produit à l’avenir, selon Kuo, sera la Thaïlande.

Il n’est pas certain que les clients américains d’Apple soient enthousiasmés par cette nouvelle, mais d’un point de vue politique, il pourrait s’agir d’un événement important. Kuo prédit que d’ici 3 à 5 ans, toutes les livraisons d’Apple aux États-Unis pourraient provenir d’usines d’assemblage non basées en Chine. Au cas où vous vous poseriez la question, Kuo précise que les États-Unis représentent environ 25 à 30 % des expéditions mondiales du géant technologique de Cupertino.

Si Kuo a raison, cela protégera Apple des droits de douane américains sur les importations chinoises, qui ne sont rien d’autre qu’une taxe à l’importation payée par les entreprises américaines ou leurs clients (sous la forme d’une hausse des prix). À terme (ce que Kuo appelle le « long terme »), Apple fournira ses appareils dans le monde entier à partir d’usines de fabrication non chinoises, sauf pour les consommateurs vivant en Chine. Ces derniers seront approvisionnés par des produits Apple sortants de la chaîne de montage en Chine.

Cela ressemble à un plan bien ficelé, mais la question est de savoir si cela peut se faire. Avec les antécédents de Kuo, on peut imaginer que tout ce qu’il dit a de bonnes chances de se réaliser. En résumé, Apple pourrait être en mesure de poursuivre la production de ses appareils sans craindre d’être pris dans une escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Encore de réelles interrogations !

Cela ne signifie pas que tout sera parfait. Apple doit encore s’inquiéter de ce qui pourrait se passer si la Chine envahit Taïwan, étant donné que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC) fabrique les puces conçues par Apple. TSMC est la plus grande fonderie du monde et Apple est responsable d’environ 25 % de ses revenus. La Chine meurt d’envie d’être autosuffisante en matière de puces et cela pourrait encore être une préoccupation majeure pour Apple et le gouvernement américain en général.

Déplacer la production de ses appareils hors de Chine serait un début. Parmi les lieux qui seraient envisagés, outre l’Inde, figurent le Mexique et le Vietnam. Il y a deux choses qu’Apple doit confirmer avant de décider où déplacer ses installations de production. Existe-t-il une chaîne d’approvisionnement capable de fournir des produits dans la quantité et la qualité souhaitées par Apple ? Existe-t-il une main-d’œuvre locale sur laquelle on peut compter pour les chaînes de montage ?

Et, bien entendu, les fabricants sous contrat d’Apple, comme Foxconn, doivent disposer d’installations dans le pays où l’entreprise décide de transférer sa production. Un déménagement aussi important sera sans aucun doute stressant et pourrait avoir un coût assez élevé. Mais à long terme, ce serait certainement une bonne décision pour Apple.