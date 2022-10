Meta a de grandes ambitions pour ses Avatars, et ajoute les jambes !

Lors de la keynote de son événement Meta Connect 2022, la société mère de Facebook, Meta, a annoncé plusieurs mises à jour des avatars qu’elle souhaite que vous utilisiez dans le Métaverse et au-delà ! Et, les avatars auront des jambes ! Du moins dans le sens virtuel du terme, si ce n’est dans le sens physique ou métaphorique. « Les avatars seront au cœur de la façon dont nous nous exprimerons à l’avenir ». a déclaré Zuckerberg.



Les avatars Horizon de Meta vont avoir des jambes. Jusqu’à présent, les avatars de la société se sont bizarrement contentés de planer au-dessus du sol, mais dans le courant de l’année prochaine, Meta vous permettra d’ajouter des jambes à vos avatars en réalité virtuelle (VR), mobile et autres, dans le cadre de la prochaine génération d’avatars de la société.

Les jambes sont « probablement la fonctionnalité la plus demandée sur notre feuille de route », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Meta, lors de l’événement Connect 2022 de la société, tout en montrant les nouveaux avatars, qui sont nettement plus beaux que les avatars disponibles actuellement. « Mais sérieusement, les jambes sont dures, c’est pourquoi les autres systèmes de réalité virtuelle n’en ont pas non plus », précise-t-il.

Selon Zuckerberg, l’entreprise a commencé avec des avatars qui ne présentent pas un corps entier parce qu’il a été difficile pour un casque VR d’estimer avec précision où se trouvent réellement des choses comme votre coude ou vos jambes. Si le système les faisait apparaître de manière inexacte dans la VR, cela briserait l’immersion.

En ce qui concerne les bras, Meta est parvenu à mieux comprendre ce que font ces parties du corps grâce à l’amélioration des technologies de suivi et de prédiction. Les jambes peuvent être plus délicates à cause de l’occlusion, a expliqué Zuckerberg. Si vos jambes sont sous un bureau, par exemple, il est difficile pour un casque VR autonome de comprendre ce qu’elles font, car le bureau bloque la vue des caméras du casque. Au lieu de cela, pour pouvoir représenter les jambes, Meta a construit un modèle d’IA pour prédire la position de votre corps entier.

Les jambes des avatars seront d’abord disponibles sur la plateforme VR sociale Horizon de Meta, mais on ne sait pas exactement quand. Elles seront intégrées à « de plus en plus d’expériences au fil du temps, à mesure que nous améliorons notre pile technologique », a déclaré Zuckerberg. Lors de l’événement Connect, ils semblaient se déplacer assez naturellement, mais comme il s’agissait d’une vidéo préenregistrée, nous ne savons pas encore ce qu’ils donneront en pratique.

Meta prévoit d’introduire les avatars dans les Reels et le chat vidéo

Meta ne travaille pas seulement sur les jambes ; elle prévoit d’ajouter tout un tas de nouvelles fonctionnalités liées aux avatars. Elle a annoncé qu’elle travaillerait à l’introduction de ses avatars dans les Reels, WhatsApp et Messenger.

Le fait que Meta apporte ses avatars aux Reels semble faire partie de sa volonté d’intégrer davantage les avatars aux autres produits de Meta, tels qu’Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp. L’entreprise indique vouloir que les utilisateurs puissent utiliser des avatars « partout où ils veulent s’exprimer ».

La société a également annoncé qu’elle travaillait à permettre aux utilisateurs d’utiliser leurs avatars à la place de leur vidéo en direct dans les chats vidéo sur WhatsApp et Messenger et qu’elle considère l’utilisation des avatars de cette manière comme une sorte de « troisième mode » entre « vidéo on » et « vidéo off ». Meta précise qu’elle prévoit de lancer cette fonctionnalité d’avatar pour les chats vidéo l’année prochaine.

En outre, Meta lancera un magasin d’avatars dans la VR dans le courant de l’année pour vous permettre d’acheter plus facilement des vêtements et des looks spécifiques.

Les étranges et flottants avatars que l’on voit actuellement dans Horizon Worlds finiront par appartenir au passé. Mais cette image restera longtemps dans les mémoires :