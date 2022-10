La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, Liens d’appel, commence à être déployée

by

WhatsApp a annoncé le mois dernier une nouvelle fonctionnalité appelée Call Links (ou Liens d’appel, en français). Ceux qui sont impatients d’utiliser des appels de groupe sécurisés qui ne prennent que quelques secondes à mettre en place peuvent se réjouir : la fonctionnalité Liens d’appel de WhatsApp a officiellement commencé à être déployée à plus grande échelle.

Comme son nom l’indique, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de WhatsApp de créer des appels de groupe, avec ou sans vidéo, accessibles uniquement par un simple lien. Ces appels peuvent accueillir jusqu’à 32 personnes à la fois, tandis que le lien lui-même est valable pendant 90 jours.

Naturellement, tous les invités doivent avoir un compte WhatsApp et, pour l’instant, la fonction n’est prise en charge que sur les smartphones. Si vous ouvrez un lien d’appel sur l’application Web de bureau de WhatsApp, celle-ci vous informe de la limitation et vous propose plusieurs options pour participer à l’appel de groupe depuis votre smartphone, comme un autre lien et un QR code.

Bien que cela puisse sembler redondant, car si vous pouvez ouvrir le lien sur l’application Web, alors vous devez déjà y avoir accès sur votre smartphone, avoir un moyen facile de générer des QR codes pour des appels qui peuvent durer 3 mois semble être une belle fonctionnalité cachée.

Les personnes intéressées par l’essai de Liens d’appel peuvent vérifier si elles y ont accès en suivant ces étapes simples :

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone

Naviguez jusqu’à l’onglet le plus à droite intitulé « Appels »

En haut, vous devriez voir l’option « Créer un lien d’appel »

La concurrence fait de même

Et c’est tout ce qu’il faut pour lancer un appel de groupe sur WhatsApp ! Bien qu’il s’agisse d’une amélioration significative pour les personnes aspirant à des options rapides et connues pour être sécurisées, le processus est un peu plus compliqué que celui des concurrents.

Zoom et Google Meet viennent immédiatement à l’esprit. Ces deux services permettent de réaliser des appels vidéo pour un maximum de 100 participants sans frais supplémentaires. Vous pouvez également avoir accès à des options supplémentaires moyennant un supplément. Les appels de Zoom peuvent aller jusqu’à 300 participants, tandis que Google propose des fonctionnalités telles que la diffusion directe sur YouTube.

Les deux services vous permettent de participer à un appel sans avoir de compte, ce qui les rend un peu plus accessibles. Google a même ici un mérite supplémentaire : la plupart des gens ont déjà un compte, car on ne peut pas vraiment tirer le meilleur parti d’un appareil Android sans compte.

Vous pouvez même utiliser votre compte Google pour vous connecter à Zoom. Alors que WhatsApp exige toujours votre numéro de téléphone, ce qui signifie que la seule barrière que Liens d’appel lève réellement est d’avoir le numéro d’une autre personne dans votre liste de contacts. Alors que le service WhatsApp est entièrement gratuit, il n’offre pas de fonctionnalités supplémentaires en dehors des appels vocaux. Mais leur mission est également différente : permettre aux gens de communiquer librement, sans barrières. Et Liens d’appel répond parfaitement à ce critère.