Le benchmark du Galaxy S23 Ultra laisse entrevoir une augmentation considérable des performances

La famille de Galaxy S23 de Samsung sera apparemment alimentée par la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm sur tous les marchés. Il y a quelques jours, le Galaxy S23 standard est apparu sur Geekbench avec un score impressionnant, et maintenant, le Galaxy S23 Ultra a également été repéré sur le site de benchmarking.

Contrairement à ce que certains rapports avaient suggéré, la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm s’en tiendra à une disposition à trois clusters, mais cela ne signifie pas que les rumeurs étaient totalement fausses, car le fabricant de puces semble avoir modifié son approche.

Au lieu d’opter pour un cœur à haute vitesse, trois cœurs intermédiaires et quatre cœurs à faible puissance, Qualcomm a opté pour un cœur d’application à haute puissance fonctionnant à 3,36 GHz, quatre cœurs intermédiaires fonctionnant à 2,80 GHz et trois petits cœurs à 2,02 GHz.

Cette disposition a apparemment fait toute la différence, du moins en ce qui concerne les résultats des tests de benchmarks, qui ne reflètent pas nécessairement les performances au jour le jour.

MySmartPrice a vu le modèle du Galaxy S23 Ultra destiné aux États-Unis, portant le numéro de modèle SM-S918U, sur Geekbench. Il a obtenu 1 521 points sur le test monocoeur et un score de 4 689 points sur le test multicœurs. À titre de comparaison, le S22 Ultra a obtenu 1 157 et 3 307 points lors du même test.

Une grosse mise à niveau

Inutile de dire que les performances semblent avoir augmenté de manière significative et, comme il s’agissait probablement d’une version non définitive et qu’il y a encore des optimisations logicielles à faire, la version de détail devrait obtenir des résultats encore meilleurs. Le modèle qui a été testé avait 8 Go de RAM, mais Samsung vendra très probablement une version de 12 Go également. Les performances du smartphone seront vraisemblablement renforcées par la nouvelle technologie DRAM LPDDR5X annoncée par Samsung il y a quelques jours.

Les grandes performances s’accompagnent d’un risque de surchauffe, mais comme le Snapdragon 8 Gen 2 sera probablement fabriqué par TSMC et non par Samsung, cela ne devrait pas être un problème.

Le Galaxy S23 Ultra semble être un smartphone prometteur qui surpassera facilement les meilleurs smartphones de 2022. On s’attend à ce qu’il ait un démentiel capteur photo de 200 mégapixels et un design plus raffiné que le modèle sortant. L’écran de 6,8 pouces et la batterie de 5 000 mAh de son prédécesseur seront conservés. Samsung devrait annoncer l’appareil au début de l’année prochaine.