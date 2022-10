Apple pourrait intégrer macOS à l’iPad Pro

Selon les rumeurs, Apple serait sur le point de franchir une étape réclamée par les fans : apporter une version de macOS à l’iPad Pro.

L’iPad Pro est un appareil incroyablement puissant, qui surpasse tous les ordinateurs du marché, à l’exception des plus puissants. Cependant, le talon d’Achille de l’appareil a toujours été le logiciel.

Selon une fuite, Apple teste actuellement une version allégée de macOS sur l’iPad Pro M2 qui pourrait arriver en 2023.

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

“Mendocino” should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1 —Majin Bu (@MajinBuOfficial) October 20, 2022

Il convient de noter que Majin Bu n’a pas les mêmes antécédents que certaines sources Apple plus connues. Néanmoins, la rumeur est sûre de susciter l’espoir des fans d’iPad.

L’une des principales plaintes concernant l’iPad est son manque de prise en charge des logiciels de bureau. Des appels constants ont été lancés pour qu’Apple porte non seulement Final Cut Pro, mais aussi une version complète de macOS sur l’iPad. Les tests sont effectués avec une interface utilisateur macOS 25 % plus grande afin qu’elle soit adaptée au tactile. Toutefois, les applications exécutées sur le produit seraient toujours des versions optimisées pour l’iPad, et non pour macOS.

On ne voit pas bien pourquoi Apple voudrait faire passer l’iPad à une interface macOS en une demi-mesure comme celle-ci. Ceux qui réclament macOS sur l’iPad le font pour le logiciel plus que pour l’interface.

Un réel besoin ?

Les rumeurs concernant les tests de logiciels doivent toujours être prises avec des pincettes. Très peu de détails, voire aucun, sont divulgués sur les projets logiciels d’Apple. Cela fait plus de dix ans que des rumeurs circulent au sujet de macOS sur l’iPad, et les rumeurs concernant l’iPad original indiquaient que macOS était une possibilité avant la sortie de cet appareil. De plus, Apple a probablement des versions de macOS fonctionnant sur des iPad pour des tests et des configurations internes. Cette fuite pourrait avoir vu un iPad dans un état de débogage plutôt qu’un système d’exploitation réel.

L’autre explication possible est que ce n’était pas du tout macOS. Apple pourrait travailler à rapprocher iPadOS de macOS en ajoutant une barre de menu et d’autres interactions de type Mac. Apple a déjà introduit une fonction de fenêtrage Mac dans iPadOS 16, appelée Stage Manager, et ceci pourrait être la prochaine itération.

Majin Bu suggère également que l’exclusivité à l’iPad Pro M2 pourrait être un coup marketing. Si la fonctionnalité n’est disponible que sur cet iPad, plus de personnes l’achèteront.