L’iPhone 15 Ultra pourrait bénéficier d’une construction en titane de qualité supérieure

Apple apporte des changements dignes d’une mise à niveau à ses smartphones tous les trois ans, donc même si l’iPhone 14 Pro et Pro Max ont une caméra de 48 mégapixels et de fantaisistes découpes qui sont moins gênantes que l’encoche, ils ne sont pas des mises à niveau majeures par rapport à leurs prédécesseurs. L’année prochaine est le moment où de plus grands changements sont attendus et aujourd’hui, une source a révélé une autre chose qui peut faire en sorte que l’iPhone 15 Ultra dont on parle se démarque du 15 Pro.

Malgré un prix très élevé, les utilisateurs d’iPhone ont montré leur intérêt pour le modèle Pro. En effet, ils préfèrent payer pour un modèle Pro haut de gamme avec de nouvelles fonctionnalités plutôt que pour un modèle standard coincé avec un vieux design et une vieille puce. Cela a apparemment incité Apple à créer une plus grande différenciation entre les modèles haut de gamme, qui sont actuellement identiques à l’exception de la taille de l’écran et de la capacité de la batterie.

La populaire source LeaksApplePro et Mark Gurman de Bloomberg avaient précédemment déclaré que le modèle haut de gamme serait connu comme le modèle « Ultra » au lieu de « Pro Max ». Il a été suggéré que seul l’iPhone 15 Ultra serait doté d’un objectif périscope pour un meilleur zoom et qu’il serait capable de filmer des clips vidéo 8K. Il était également question d’un stockage de base plus élevé de 256 Go.

LeaksApplePro a maintenant révélé un autre facteur de différenciation : une construction en titane.

The iPhone 15 Ultra will be made out of titanium. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) October 20, 2022

L’iPhone 14 Pro et Pro Max ont un châssis en acier inoxydable. Des rumeurs avaient brièvement circulé selon lesquelles l’iPhone 14 Pro aurait une construction en titane, mais cela ne s’est pas concrétisé. Il semble que cette fuite concernait en fait l’iPhone 15 Ultra.

Les smartphones en titane sont très rares

Le titane est un matériau plus haut de gamme que l’acier et est également plus solide, plus léger et plus résistant aux rayures. Ce seul élément pourrait considérablement augmenter l’attrait de l’iPhone 15 Ultra, car les smartphones en titane sont très rares, et pourrait l’aider à devenir le meilleur smartphone du marché.

D’autres spécifications faisant l’objet de rumeurs incluent une puce de 3 nm plus rapide et plus efficace, un port USB-C, un meilleur système de caméra frontale et une plus grande autonomie. Reste à savoir si les boutons circulaires et un réseau de caméras sans bosse qu’une fuite avait dit être destinée à l’iPhone 14 Pro étaient également destinés à l’iPhone 15 Ultra.