Le fondateur de Facebook affirme que WhatsApp est plus privé qu’iMessage

WhatsApp est actuellement le service de messagerie mobile numéro un dans le monde, mais d’un autre côté, iMessage est celui qui est souvent loué pour la confidentialité et la sécurité offertes aux utilisateurs. C’est du moins l’avis de la société mère Apple, qui vante à chaque occasion la confidentialité et la sécurité de son service.

Mais selon Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, WhatsApp est en fait le service qui offre le plus de confidentialité et de sécurité aux utilisateurs.

Dans une publication sur le réseau social, Mark Zuckerberg a comparé les deux services, soulignant que WhatsApp offre des chiffrements de bout en bout, même dans les discussions de groupe. « WhatsApp est beaucoup plus privé et sécurisé que iMessage, avec un chiffrement de bout en bout qui fonctionne sur les iPhone et Android, y compris pour les discussions de groupe. Avec WhatsApp, vous pouvez également faire disparaître toutes les nouvelles discussions d’une simple pression sur un bouton. Et l’année dernière, nous avons également introduit les sauvegardes chiffrées de bout en bout. Autant de fonctionnalités qu’iMessage n’a toujours pas », a déclaré Zuckerberg dans une publication sur Facebook.

D’un autre côté, Apple fait l’éloge de la sécurité et de la confidentialité d’iMessage dans un document technique détaillé où l’entreprise explique ce que le service a à offrir sur ce plan.

« Les utilisateurs commencent une nouvelle conversation iMessage en saisissant une adresse ou un nom. S’ils saisissent un numéro de téléphone ou une adresse électronique, l’appareil contacte l’Apple Identity Service (IDS) pour récupérer les clés publiques et les adresses APN de tous les appareils associés au destinataire. Si l’utilisateur saisit un nom, l’appareil utilise d’abord l’application Contacts de l’utilisateur pour rassembler les numéros de téléphone et les adresses électroniques associés à ce nom, puis obtient les clés publiques et les adresses APN de l’IDS », explique Apple. Vous trouverez plus d’informations sur les technologies de confidentialité et de sécurité intégrées à iMessage sur cette page, surtout si vous êtes intéressé par les discussions sur la technologie.

Apple loue la sécurité et la confidentialité d’iMessage

Apple et Meta sont en rivalité depuis un certain temps, mais la tension entre les deux géants de la technologie s’est accrue récemment. Meta a accusé Apple de nuire aux petites entreprises et à son activité publicitaire en introduisant des mesures qui permettent aux utilisateurs d’iPhone de refuser le suivi dans les applications et les sites Web sur d’autres sites Web.

Lors d’une réunion avec le personnel, Zuckerberg a déclaré que la concurrence entre Meta et Apple était « très profonde » et « philosophique », faisant allusion à l’espace de plus en plus concurrentiel de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, dans lequel Apple devrait entrer officiellement avec un casque au début de l’année prochaine.

Apple pris également pour cible par Google

Apple a également été confronté à des critiques croissantes de la part de Google pour avoir continué à résister à l’extension d’iMessage par la prise en charge de la norme RCS. Les messages RCS offrent une prise en charge du chiffrement de bout en bout, bien que Google n’ait pas encore mis en œuvre la prise en charge du chiffrement dans les messages de groupe.

Google mène également une campagne publicitaire intitulée « Get the Message », qui cible le manque d’adoption de la norme RCS par Apple. La société estime qu’Apple devrait adopter RCS afin que les utilisateurs d’iPhone et d’Android qui s’envoient des SMS puissent bénéficier d’accusés de réception, d’indicateurs de frappe, d’envoi de données, de vidéos et d’images en plus haute résolution et de meilleures discussions de groupe.

Meta, bien sûr, ne demande pas à Apple d’adopter RCS. En fait, Meta serait probablement lésé si Apple devait adopter la fonctionnalité, car cela annulerait le besoin de WhatsApp pour de nombreuses personnes.

Malgré la pression, Apple n’a montré aucune indication qu’elle prévoit de supporter RCS dans l’application Messages.