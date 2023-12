Mozilla lance Solo, un outil d’IA pour la création de sites Web pour indépendants

Mozilla a lancé un nouveau projet baptisé Solo, un outil d’intelligence artificielle (IA) de création de sites Web pour les indépendants et les « solopreneurs ».

Le développeur de logiciels destine ce produit aux indépendants qui n’ont pas les ressources ou les capacités nécessaires pour concevoir et mettre en place un site Web pour leur projet, et souhaite qu’ils se concentrent sur la réalisation de leur projet.

Les créateurs du navigateur Firefox ont expliqué ce que Solo permet d’accomplir : « L’utilisation de l’IA pour générer le contenu de votre site et trouver vos images, qu’un solopreneur peut ensuite réviser pour leur donner une voix et un style uniques, nivelle le terrain de jeu ». « Solo va encore plus loin et peut également récupérer votre page Yelp ou une autre page (listing) afin que votre présence en ligne soit totalement authentique », précise la société.

Pour accéder au nouveau créateur de sites Web, les utilisateurs intéressés doivent simplement se rendre sur le site de Solo, puis fournir quelques informations de base sur leur entreprise ou leur projet, et même établir un lien avec leur présence en ligne existante.

Ensuite, Solo utilisera l’IA pour construire un nouveau site Web pour vous, l’ensemble du processus, y compris la personnalisation, ne prenant que quelques minutes.

Mozilla adopte l’IA open source

Ce nouveau projet fait suite à l’annonce par Mozilla, en début d’année, de son intention d’adopter pleinement l’IA open source, en engageant 30 millions de dollars dans Mozilla.ai, une start-up dont l’objectif est de créer un écosystème indépendant et fiable.

Dirigée par le directeur général Moex Draief, « la vision de Mozilla.ai est de faciliter le développement de produits d’IA dignes de confiance. Nous construirons des choses et nous engagerons/collaborerons avec des personnes qui partagent notre vision : une IA dont le cœur est l’agence, la responsabilité, la transparence et l’ouverture ».

« Mozilla.ai sera un espace en dehors des grandes entreprises technologiques et du monde universitaire où se réuniront des fondateurs, des développeurs, des scientifiques, des gestionnaires de produits et des constructeurs partageant les mêmes idées ».

En présentant son projet challenger comme une alternative aux grandes entreprises technologiques, Mozilla vise à devenir une plateforme de confiance pour l’IA, un point de vente qui souhaite emmener les gens avec elle dans son voyage et se démarquer de la foule.

Reste à savoir si Mozilla a les moyens de suivre le rythme et d’attirer l’attention avec son offre.