Photoshop facilite la modification rapide et la collaboration sur les projets

Photoshop se dote de nouveaux outils de collaboration et de nouvelles capacités d’IA afin de supprimer certaines des parties les plus fastidieuses de la retouche d’images. Annoncées à l’occasion d’Adobe Max 2022, ces nouvelles fonctionnalités comprennent des améliorations des sélections d’objets automatisées, des remplissages en fonction du contenu, de la collaboration en matière de partage de fichiers et de l’attribution de crédits de contenu pour garantir une attribution correcte du travail. Les nouvelles fonctionnalités sont livrées dans les versions mises à jour de Photoshop pour ordinateur de bureau, iPad et Web (bêta) qui sont disponibles aujourd’hui.

Tout d’abord, les améliorations apportées à Adobe Sensei AI permettent d’effectuer des sélections d’objets de meilleure qualité dans l’application Photoshop pour PC. Ces sélections d’objets automatisées peuvent désormais reconnaître des objets plus complexes — comme le ciel, les plantes, l’eau, les trottoirs, les bâtiments, ainsi que les sujets humains et animaux — qui ne présentent pas nécessairement un bord notable. Même des détails tels que de fines mèches de cheveux peuvent être détectés et sélectionnés automatiquement à l’aide de cet outil.

L’application de bureau Photoshop est également dotée d’un outil de suppression et de remplissage en un seul clic, qui permet de supprimer puis de remplacer des objets avec Content Aware en une seule action, ce qui permet aux créateurs de gagner du temps lors de modifications rapides et rend l’expérience globale plus accessible aux nouveaux utilisateurs du logiciel.

Les utilisateurs de Photoshop multiplateforme bénéficient également de certains outils de l’application de bureau, Photoshop sur iPad et Photoshop pour le Web bêta étant dotés d’une fonction analogue de remplissage et de suppression d’arrière-plan par reconnaissance du contenu, activée par l’IA en une seule action, pour supprimer facilement les objets indésirables. Les commandes Auto Tone, Auto Contrast et Auto Color sont également disponibles dans Photoshop pour iPad pour effectuer des ajustements rapides sur une image.

Un nouveau filtre neuronal est également introduit, qui utilisera l’apprentissage automatique pour effectuer des modifications complexes en quelques secondes. Le filtre neuronal de restauration de photos peut prendre d’anciennes et endommagées photos et les restaurer, en détectant et en corrigeant automatiquement les rayures et autres imperfections.

Une nouvelle fonction de partage

La fonction existante Coller en tant que calques utilisée dans Photoshop et Illustrator est mise à niveau pour inclure le copier/coller de texte tout en préservant les attributs de type tels que la police, la taille et la couleur. La prise en charge de la fonction Coller en tant que calques permet déjà d’importer directement dans Photoshop des calques Illustrator tels que des formes vectorielles, des formes composées et des masques de détourage. La fonction Coller en tant que calques n’est disponible que sur la version de bureau de Photoshop, et uniquement sur les versions 23.x et 24.x.

Une fonctionnalité bêta appelée Content Credentials est en cours de déploiement. Elle permettra aux créateurs d’attacher des métadonnées d’attribution à leur image lors de l’exportation d’un fichier, ce qui aidera les designers à être correctement crédités pour leur travail, même sans filigrane physique. Les métadonnées ne sont exportées que lorsque l’utilisateur crée un JPG ou un PNG.

Enfin, une nouvelle fonction Partager pour révision est actuellement en version bêta et permettra aux créatifs de partager facilement une version de leur travail sous forme de lien Web. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il n’est plus nécessaire de télécharger un fichier PSD pour le partager avec les parties prenantes par e-mail, ce qui permet aux collaborateurs ou aux clients de revoir et de commenter le projet directement dans leur navigateur Web. Cette fonctionnalité ne nécessite pas d’abonnement à Creative Cloud et permet de synchroniser les commentaires sur tous les appareils.