Découvrez Mozilla Monitor Plus : votre bouclier contre les fuites de données

Mozilla a récemment élargi son offre de services axés sur la sécurité et la confidentialité avec le lancement de Mozilla Monitor Plus.

Ce service innovant vise à scanner le Web à la recherche de vos données personnelles divulguées et, si possible, à les supprimer automatiquement.

Mozilla Monitor, anciennement connu sous le nom de Firefox Monitor, proposait déjà une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de s’inscrire pour recevoir des notifications si leurs données personnelles étaient découvertes dans une violation de données publique, utilisant les données fournies par Have I Been Pwned. Mozilla va plus loin avec Mozilla Monitor Plus, en offrant la possibilité d’effectuer automatiquement des demandes de suppression des données personnelles en votre nom. Mozilla affirme pouvoir retirer les informations personnelles de plus de 190 sites de courtiers de données, soit le double du nombre de ses concurrents.

Mozilla permet aux utilisateurs d’effectuer un scan gratuit de leurs données personnelles une fois, mais un abonnement payant est nécessaire pour réaliser des scans automatiques chaque mois sur tous les dépôts de courtiers de données connus. Monitor Plus est proposé à 13,99 dollars par mois, ou à 108,99 dollars par an (soit 8,99 dollars par mois) pour le plan annuel.

Dans son annonce, Mozilla a indiqué que plus de 10 millions de personnes s’étaient inscrites à Mozilla Monitor afin d’être notifiées lorsque leurs données personnelles étaient impliquées dans une violation de données. Aujourd’hui, Mozilla introduit une nouvelle fonctionnalité avec un scan gratuit unique, permettant aux utilisateurs de découvrir où leurs informations personnelles ont été exposées sur des sites qui les vendent à des fins lucratives. Cela peut inclure des informations telles que votre nom, vos adresses postales actuelles et précédentes, et vos numéros de téléphone. Cela peut également aller plus loin avec des informations sur les noms des membres de votre famille, votre historique criminel, le district scolaire de vos enfants, et même vos loisirs.

Disponible aux États-Unis

Il existe déjà de nombreux services promettant de supprimer vos informations des bases de données des courtiers, tels que DeleteMe, Incogni, et Privacy Bee. Être notifié lorsque vos données personnelles apparaissent dans un dépôt public a certainement une valeur, mais aucun service ne peut vous protéger entièrement si vos informations sont exposées : les données divulguées sont souvent sauvegardées et plus tard combinées avec des données d’autres violations, comme dans le cas récent du « package de toutes les violations ».

Mozilla Monitor Plus est actuellement disponible uniquement aux États-Unis. Le premier scan est gratuit, mais la surveillance récurrente nécessite l’abonnement.