La Razer Edge dévoilée comme une challenger de la Steam Deck et de la Switch

Razer se lance sur le marché des ordinateurs de poche de jeu avec un nouvel appareil portable, baptisé Razer Edge. Capable de diffuser des jeux dans le cloud et de jouer à des jeux mobiles en mode natif, l’entreprise le qualifie de « premier appareil de jeu 5G dédié au monde ». Il dispose d’un écran impressionnant et est livré avec une version actualisée de la manette Razer Kishi V2.

Tout comme la Logitech G Cloud Gaming Handheld récemment sortie, la Razer Edge s’attaque au marché croissant du cloud gaming avec un appareil portable autonome. Razer prévoit de commercialiser deux versions distinctes de l’ordinateur de poche : une version Wi-Fi à 400 dollars qui sera lancée en janvier et une édition 5G unique en son genre. Cette dernière sera disponible exclusivement chez Verizon et n’a pas encore de prix ni de date de sortie.

La Razer Edge est alimentée par la plateforme de jeu Snapdragon G3X Gen 1 et dispose d’un processeur Kryo octa-core de 3 GHz avec un GPU Adreno. Elle dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, bien que Razer n’ait pas partagé les estimations d’autonomie. Mais, son plus gros argument de vente est peut-être son écran. Le Razer Edge est équipé d’un écran tactile AMOLED de 6,8 pouces, capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 144 Hz à une résolution de 2 400 × 1 080 pixels. C’est un progrès notable par rapport à d’autres appareils de jeu portables comme la Steam Deck ou la Nintendo Switch OLED.

L’autre plus grande attraction de la Razer Edge 5G est sa suite de connectivité cellulaire, qui dépend du réseau Ultra Wideband de Verizon. Ce dernier s’appuie sur le spectre à haute bande (mmWave) et à moyenne bande (bande C) de Verizon pour offrir les vitesses les plus rapides que l’opérateur a à offrir.

Chaque Razer Edge est livrée avec une Razer Kishi V2 Pro, une version actualisée de la manette mobile de Razer. Les plus grands changements de la Pro sont qu’elle inclut le retour haptique avancé HyperSense et un port audio de 3,5 mm.

Un appareil basé sur Android

La Razer Edge 5G est un appareil basé sur Android comme son homologue Logitech, ce qui signifie qu’il offrira l’intégralité du catalogue de jeux du Google Play Store. Cependant, il s’agit en réalité d’une machine basée sur le cloud, et à ce titre, le Xbox Cloud Gaming est au cœur de ses références. En outre, le modèle sera en mesure de diffuser des jeux en streaming à partir du service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia.

Sur le papier, la Razer Edge présente des caractéristiques impressionnantes qui pourraient l’aider à se démarquer du Logitech G Cloud Gaming Handheld. Si les deux appareils peuvent accéder à des applications sur le cloud comme Xbox Game Pass et télécharger des jeux mobiles en mode natif, la Edge a un avantage en ce qui concerne son écran et ses commandes. Cependant, même sa version Wi-Fi est plus chère que l’appareil de Logitech et le prix mystérieux de son homologue 5G plus impressionnant pourrait engendrer une concurrence loyale entre les deux.