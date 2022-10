Le OnePlus Nord N300 sera prochainement lancé

Il est probable que sa batterie, une fois complètement épuisée, sera rechargée en 30 minutes. Lorsque vous regardez le OnePlus 10T et le OnePlus 10 Pro , le premier dispose d’une charge rapide de 125W, qui alimente sa batterie à pleine puissance en exactement 20 minutes, tandis que le second dispose d’une charge rapide de 65 W, amenant sa batterie à pleine puissance en environ 30 minutes. Pour rappel, le Nord N200 avait une charge de 18 W, ce qui signifie que la charge de sa batterie prend un peu plus de temps.

La série Nord N de OnePlus a toujours été un appareil à bas prix destiné aux marchés occidentaux. Après le lancement en juin 2021 du Nord N200 5G, OnePlus devrait bientôt rafraîchir la série avec un appareil plus récent. Spenser Blank, un porte-parole de OnePlus, a confirmé à The Verge que le Oneplus Nord N300 arrive le mois prochain , ainsi que quelques informations.