Google déploie les widgets d’écran de verrouillage pour iOS 16 de Google Maps et Recherche

Sans aucun doute, le plus grand point fort d’iOS 16 est la personnalisation étendue de l’écran de verrouillage que le dernier OS introduit. Et si les différentes options de police et de couleur pour l’horloge, couplées à l’effet de profondeur, peuvent donner lieu à des designs fantaisistes, en termes de productivité, le nouvel ajout le plus important est la mise en œuvre des widgets de l’écran de verrouillage.

Apple dispose d’une pléthore de widgets par défaut qui font un excellent travail en affichant des informations utiles et/ou en permettant une interaction rapide avec des fonctions importantes. Cependant, ce sont les développeurs tiers qui, en fin de compte, détermineront l’utilité des nouveaux widgets de l’écran de verrouillage.

Google a été l’un des premiers à introduire des widgets d’écran de verrouillage pour ses nombreuses applications. En septembre, bien avant le lancement de l’iPhone 14, la société a annoncé son intention d’intégrer les widgets d’écran de verrouillage à iOS 16 dans un article de blog officiel.

Aujourd’hui, la première vague de widgets pour l’écran de verrouillage est enfin arrivée. Initialement, Google avait listé six applications spécifiques : Gmail, Google Actualités, Drive, Chrome, Google Maps et Recherche. Les 4 premières ont déjà été mises à jour.

Maintenant, Google a également ajouté des widgets d’écran de verrouillage pour les deux dernières (c’est-à-dire Google Maps et Recherche). Cette information a été rapportée par 9to5Google dans un article dédié.

Affichez vos widgets Google préférés dès maintenant

Google Maps aura un total de 2 widgets pour l’écran de verrouillage. Premièrement, un qui affiche les trajets fréquents, le temps de trajet estimé et les alertes de trafic. Deuxièmement, il y aura un widget de recherche Maps dédié, permettant aux utilisateurs de localiser facilement leurs endroits préférés.

L’application de recherche par défaut de Google apportera pas moins de 4 nouveaux widgets d’écran de verrouillage. Chacun d’eux permettra à l’utilisateur de lancer facilement une recherche Google avec sa voix, en tapant ou en prenant une photo.

Avec l’arrivée de l’application Recherche et de Google Maps, les 6 applications initiales de Google ont été mises à jour. Il est toujours possible que Google introduise d’autres widgets d’écran de verrouillage à l’avenir.