La Sony ZV-1F, une nouvelle version de la caméra de vlogging avec quelques compromis

La ZV-1 de Sony a été lancée en mai 2020 et il est toujours la meilleure caméra de vlogging de son genre. Aujourd’hui, Sony lance une version plus abordable avec quelques choix assez surprenants.

Le Sony ZV-1F est, à certains égards, un pas en avant par rapport au Sony ZV-1 original (qui restera en vente), et à d’autres, une régression. Ses principes fondamentaux sont les mêmes : il s’agit d’un appareil photo compact de 20 mégapixels et de 1 pouce capable de filmer des vidéos 4K/30p avec le type de bokeh naturel, ou flou d’arrière-plan, que les smartphones ont encore du mal à produire.

Les deux principales différences du ZV-1F par rapport au ZV-1 sont son objectif et son interface utilisateur. L’une des rares plaintes formulées à l’égard de son prédécesseur est que son objectif 24-70 mm f/1.8-2.8 peut parfois être un peu serré si vous filmez à la main plutôt que sur un trépied. Le ZV-1F tente de résoudre ce problème en proposant un objectif 20 mm à ouverture f/2 plus large.

Il est dommage que cet objectif ne soit pas aussi lumineux que celui du ZV-1 et que les photographes regrettent la flexibilité du zoom. Mais en théorie, le ZV1-F devrait toujours offrir la faible profondeur de champ que les smartphones comme l’iPhone 14 Pro et le Pixel 7 essaient (et échouent souvent) de simuler avec leurs modes « cinématiques ».

Sony indique également que le ZV-1F comprend quelques nouvelles astuces d’écran tactile de type smartphone. Contrairement au ZV-1, qui vous permet uniquement de toucher l’écran pour tirer la mise au point, la nouvelle caméra de vlogging de Sony vous permet de glisser vers le haut à partir du bas de l’écran pour utiliser les paramètres fréquemment utilisés, ou de toucher les icônes de contrôle de l’écran pour modifier des choses comme l’ouverture.

Un prix assez élevé

Mais, le ZV-1F présente également des limites étranges. La plus déroutante est que son système autofocus, qui est probablement la caractéristique la plus remarquable du ZV-1, utilise un ancien système de détection de contraste, plutôt qu’une configuration hybride qui inclut à la fois la technologie de détection de contraste et de phase pour un suivi fiable.

Sony a indiqué que cela ne devrait pas faire une grande différence dans la plupart des situations de vlogging, et le nouveau modèle dispose d’un plus grand nombre de points de mise au point que le ZV-1 (425, contre 315).

Les autres différences physiques par rapport au ZV-1 sont que le ZV-1F inclut heureusement la charge USB-C, plutôt que micro-USB, mais remplace également la griffe porte-accessoires du ZV-1 par une simple griffe. Pour le reste, le ZV-1F est pratiquement identique au ZV-1, avec un microphone à trois capsules (avec une bonnette anti-vent fournie), une stabilisation électronique et le mode « Product Showcase », très pratique, qui rend la configuration autofocus idéale pour les YouTubers qui font des critiques de produits.

L’autre changement final concerne le prix : le Sony ZV-1F sera disponible à la vente fin octobre au prix de 650 euros.