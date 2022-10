Microsoft Teams Premium arrive avec des récapitulatifs de réunions et des traductions en direct

Microsoft Teams Premium a été annoncé lors de la conférence Ignite 2022, une nouvelle offre destinée à renforcer son application de chat et de collaboration grâce à des fonctions intelligentes alimentées par l’IA.

En effet, cette extension ajoute plusieurs fonctionnalités à l’expérience Teams qui devraient aider les utilisateurs professionnels. Grâce à elle, les réunions sont mieux organisées, l’IA peut fournir des informations plus approfondies et la sécurité de la plateforme est améliorée, selon Microsoft. Teams Premium sera disponible en avant-première en décembre.

La plus grande nouveauté est une nouvelle fonction de récapitulation de réunion qui ajoute essentiellement un assistant virtuel IA à chaque réunion pour partager les points forts et capturer automatiquement toutes les parties importantes. C’est comme avoir votre propre assistant qui prend des notes pour vous, même si vous n’êtes pas là. L’idée est que la fonctionnalité réduise une réunion de 40 minutes à laquelle vous n’avez peut-être pas pleinement participé à 10 minutes, en mettant en évidence lorsque vous êtes mentionné ou qu’un écran est partagé. Et si vous avez dû quitter une réunion plus tôt, vous pouvez y retourner plus tard et rattraper automatiquement la réunion là où vous l’avez laissée.

Les guides de réunion sont conçus pour simplifier le processus de sélection de la bonne expérience de réunion. Il existe des guides pour un appel client, une réunion de brainstorming, un service d’assistance et d’autres situations. Pendant les réunions, les organisations pourront identifier l’expérience avec des logos et des arrière-plans personnalisés dans le hall de Teams. Les arrière-plans personnalisés pourront être définis au niveau de l’organisation et les organisateurs pourront définir des scènes personnalisées en mode Ensemble. Lorsque toutes les fonctionnalités sont utilisées conjointement, les réunions d’une organisation devraient ressembler à une expérience transparente avec une image de marque claire.

Plusieurs fonctionnalités permettront d’améliorer les réunions, notamment :

Un récapitulatif intelligent

Des tâches générées par l’IA

Une lecture intelligente

Des aperçus personnalisés

Une recherche intelligente

Traductions en direct pour les sous-titres

Un lancement en février 2023

Microsoft a également prévu de nouvelles fonctionnalités pour les webinaires Teams. Teams Premium prendra en charge les listes d’attente d’inscription, les approbations manuelles et les e-mails de rappel automatisés. Les hôtes et les présentateurs pourront également se réunir dans une salle verte virtuelle. La gestion des rendez-vous virtuels est également améliorée avec Teams Premium, grâce à la prise en charge de rappels par SMS avant le rendez-vous, d’une expérience de hall d’entrée de marque et de suivis de rendez-vous.

En ce qui concerne la sécurité, la protection avancée des réunions permettra de sécuriser les réunions confidentielles. Les organisateurs pourront filigraner le contenu pour éviter les fuites et limiter les utilisateurs qui peuvent enregistrer la réunion.

Microsoft ne discute pas encore de la tarification de Teams Premium. Ces nouvelles fonctionnalités commenceront à être déployées en décembre dans le cadre de l’aperçu public de Teams Premium, le lancement de Teams Premium étant prévu en février 2023.