Le nouvel ordinateur portable de 16 pouces d’Acer est plus léger qu’un Macbook Air

Avec les ordinateurs portables, vous avez le choix entre deux solutions la plupart du temps. Soit vous optez pour un ordinateur petit, fin et léger, soit vous optez pour un ordinateur plus grand, ce qui signifie presque toujours qu’il sera plus lourd. Mais, ce n’est pas forcément le cas. Acer propose un nouvel ordinateur portable de 16 pouces qui promet d’être à la fois massif et léger.

Le nouvel Acer Swift Edge est doté d’un écran OLED de 16 pouces et, malgré son encombrement considérable, il ne pèse que 1,17 kg, ce qui le rend plus léger que le nouveau MacBook Air d’Apple alimenté par la puce M2, qui est déjà un ordinateur extrêmement léger. En outre, il ne fait que 1,3 cm d’épaisseur.

Acer promet que c’est l’ordinateur portable de 16 pouces le plus léger du marché. Cela le rend facile à transporter malgré le fait qu’il dispose d’un grand écran. L’écran lui-même a une résolution 4K, prend en charge 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et atteint une luminosité de 500 nits.

Malgré son profil fin, il ne manque pas de performances. Il est équipé des dernières puces pour ordinateur portable Ryzen PRO 6000 d’AMD, basées sur l’architecture Zen 3+, et dispose également d’un processeur de sécurité Microsoft Pluton pour sécuriser au maximum vos fichiers et vos informations personnelles.

À partir de 1 500 euros

Il prend également en charge le Wi-Fi 6E et une vaste gamme de ports, dont un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type C, deux ports USB-A, et même une prise casque pour faire bonne mesure.

L’ordinateur portable lui-même est proposé à partir de 1 500 euros. C’est certainement l’un des meilleurs ordinateurs portables Windows que vous pouvez obtenir pour ce prix, et son profil mince signifie qu’il est une excellente alternative Windows au MacBook Air, et il devrait avoir une portabilité étonnante indépendamment de son grand écran.